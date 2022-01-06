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歌友會「千人跨年」照曝光！確診者認到場　衛生局急採檢

▲桃園機場染疫清潔工，曾連續5天到桃園市中壢區金嗓歌友會，跨年夜當天將近千人在現場。（圖／翻攝魯明哲臉書）
▲桃園機場染疫清潔工，曾連續5天到桃園市中壢區金嗓歌友會，跨年夜當天將近千人在現場。（圖／翻攝魯明哲臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-01-06 07:02:57

桃園機場清潔外包人員爆發群聚感染，共計7人確診，傳出其中1名確診者曾在跨年夜到桃園市中壢區金嗓歌友會唱歌，國民黨立委魯明哲也曝光當天現場人山人海的狀況；對此，桃園市衛生局表示，確診者自述當天晚間8點半有到現場，已針對相關接觸者過濾實聯制，今（6）日上午7點30分將至歌友會協助會員進行採檢。

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指揮中心在6日晚間宣布，新增3位本土確診病例，總計清潔外包人員已確診共7人。而根據足跡，有名確診者，在上（12）月29日至1月2日之間，連續五天都到中壢區金嗓歌友會唱歌。

▲桃園市中壢區金嗓歌友會，跨年夜當天將近千人在現場。（圖／翻攝魯明哲臉書）
▲桃園市中壢區金嗓歌友會，跨年夜當天將近千人在現場。（圖／翻攝魯明哲臉書）

對此，國民黨立委魯明哲也曝光歌友會在跨年夜時的照片，並憂心當天現場擁擠、採圓桌餐飲，且舞台上下沒什麼帶口罩，提醒有在現場的民眾應注意自己的健康情況，並儘速篩檢，而政府也應確實疫調、掌握情況。

桃園市衛生局則證實，該名確診者自述曾在上月31日晚間約8點30分前往現場，並在裡面房間打麻將，因此今日上午7點30分將針對歌友會會員採檢，目前已對相關接觸者實施實聯制過濾。（編輯：林莞茜）

▲金嗓歌友會跨年夜當天，將近千人在現場，舞台上下沒什麼人戴口罩。（圖／翻攝魯明哲臉書）
▲金嗓歌友會跨年夜當天，將近千人在現場，舞台上下沒什麼人戴口罩。（圖／翻攝魯明哲臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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