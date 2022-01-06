桃機累計7清潔工確診　鄭文燦深夜信心喊話：積極應戰

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消息公布後，桃園市長鄭文燦也發文指出，在4日時接獲機場清潔員工染疫消息，第一時間，桃園市府同仁與天晟醫院、敏盛醫院團隊立即進駐機場採檢，大家與時間賽跑，多達800多名的員工採檢結果，在5日下午陸續出來，並證實有3名陽性個案。
鄭文燦說，衛生局目前仍在疫調中，匡列居隔夜班人員，釐清個案之間的關聯性，另外，我們也將擴大社區採檢，防堵病毒進入社區。前進指揮所也立即啟動3項緊急作為，包括清潔外包公司航廈夜班人員共93人，全數送集中檢疫所集中隔離；未隔離員工768人，在1月6日、1月7日，每日以家用快篩自我檢測，並彙整報告提供前進指揮所。並於1月8日再度安排全員PCR檢驗。第3則是已責成外包清潔公司嚴格確實執行員工健康監測，確保員工健康、及早處理可能事件。
鄭文燦強調，「我們一直都做足準備」，面對新的一波疫情，市府積極應戰，他也要謝謝國軍桃園總醫院、衛生福利部桃園醫院、聯新醫院團隊火速成立社區採檢團隊，與我們一起守護桃園，團結防疫、一定能度過這次挑戰。
前進指揮所指揮官王必勝也強調「努力追上病毒的腳步，全力控制避免擴散」，並研判清潔人員是在下班共乘交通巴士時交叉傳染，但交通車有混搭的狀況，難以判斷風險程度，因此他在前進指揮所決定，將全部二航廈夜班人員及部份一航廈夜班人員列為高風險，共新增93位匡列居家隔離並送集中檢疫所。其餘700多位風險較低員工也將用密集採檢的方式監控，並請公司確實執行員工健康監測。（編輯：林莞茜）
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