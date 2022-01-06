當真「好狗命」！狗狗上專屬安親班 敷臉燙髮還要學社交
在台灣，毛小孩已經比真小孩還多！根據內政部和農委會統計，2019年台灣12歲以下孩童約277萬人，但犬貓數量卻有283萬隻。2020年下半年全台犬貓數將首度超過15歲以下孩童數，在2021年達295萬隻。你知道在台灣，寵物市場一年的產值約達580億元新台幣嗎？因疫情影響，人們對寵物的關愛與消費更是有增無減，一間名為毛樂地Puppy Maolody寵物安親班，便開設於大直，為狗狗提供療癒陪伴、能開心成長的社交生活和頂級享受，敷臉、燙髮、足部SPA通通有，簡直比人還好命！
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-06 11:45:36
毛樂地Puppy Maolody寵物安親班，為10公斤以下的小型犬專屬，不像寵物旅館只提供寄宿空間，也和時下寵物訓練不同，寵物安親班更關注的，是寓教於樂的溫暖陪伴。十幾坪的生活空間，擁有國外訂製、適合小型犬活動高度的沙發與椅具，設置防滑地墊與專用廁所，每天上午9點開始提供健康鮮食、感官遊戲、生活習慣培養，有如大家庭般引領毛小孩體驗社會化過程。
每日限定容納20隻以內的家犬，配置3～5位照護小老師，提供寵物監視與官方LINE群組，細心分享生活時刻與活動照，讓家長也能參與互動和交流。11月開幕以來，目前平均每天安親達10位狗狗。
安親班每天設計不同的課表，激發狗狗們的活動肢體及靈活動腦，週一到週六提供全日班及半日班選擇，週日則安排與主人一對一的活動，還能預約專業證照老師的訓練課程，讓毛小孩們的身心發展更為健康。
翻閱課表，發現竟然還有慶生會、體適能測驗及年菜試吃等有趣活動。官方表示家長們都相當熱衷參與節慶時刻，開幕以來受到最熱鬧歡迎的，便是聖誕節遊行與鮮食大餐。為迎接農曆新年，將比照人們穿新衣、賀新歲的儀式感，舉辦敷臉、護膚、燙頭髮做造型與Spa按摩等貴婦級享受，連家長都忍不住羨慕真的是狗比人還好命！
※【NOWnews 今日新聞
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