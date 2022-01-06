COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

當真「好狗命」！狗狗上專屬安親班　敷臉燙髮還要學社交

▲寵物安親班療癒陪伴毛小孩，狗狗在這交朋友一起敷臉、燙髮，還有鮮食大餐可以吃，簡直比人還好命。（圖／翻攝自毛樂地Puppy Maolody FB）
▲寵物安親班療癒陪伴毛小孩，狗狗在這交朋友一起敷臉、燙髮，還有鮮食大餐可以吃，簡直比人還好命。（圖／翻攝自毛樂地Puppy Maolody FB）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-06 11:45:36

在台灣，毛小孩已經比真小孩還多！根據內政部和農委會統計，2019年台灣12歲以下孩童約277萬人，但犬貓數量卻有283萬隻。2020年下半年全台犬貓數將首度超過15歲以下孩童數，在2021年達295萬隻。你知道在台灣，寵物市場一年的產值約達580億元新台幣嗎？因疫情影響，人們對寵物的關愛與消費更是有增無減，一間名為毛樂地Puppy Maolody寵物安親班，便開設於大直，為狗狗提供療癒陪伴、能開心成長的社交生活和頂級享受，敷臉、燙髮、足部SPA通通有，簡直比人還好命！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲狗狗安親班有如大家庭般，讓毛小孩體驗社會化過程。（圖／翻攝自毛樂地Puppy Maolody提供）
▲狗狗安親班有如大家庭般，讓毛小孩體驗社會化過程。（圖／翻攝自毛樂地Puppy Maolody提供）
毛樂地Puppy Maolody寵物安親班，為10公斤以下的小型犬專屬，不像寵物旅館只提供寄宿空間，也和時下寵物訓練不同，寵物安親班更關注的，是寓教於樂的溫暖陪伴。十幾坪的生活空間，擁有國外訂製、適合小型犬活動高度的沙發與椅具，設置防滑地墊與專用廁所，每天上午9點開始提供健康鮮食、感官遊戲、生活習慣培養，有如大家庭般引領毛小孩體驗社會化過程。

▲狗狗安親班主要於一樓接待並展售商品，二樓大空間完全是毛小孩的天地。（圖／翻攝自毛樂地Puppy Maolody官網）
▲狗狗安親班主要於一樓接待並展售商品，二樓大空間完全是毛小孩的天地。（圖／翻攝自毛樂地Puppy Maolody官網）
▲連如廁都能獲得妥善照顧與隱私尊重。（圖／翻攝自毛樂地Puppy Maolody提供）
▲連如廁都能獲得妥善照顧與隱私尊重。（圖／翻攝自毛樂地Puppy Maolody官網）
每日限定容納20隻以內的家犬，配置3～5位照護小老師，提供寵物監視與官方LINE群組，細心分享生活時刻與活動照，讓家長也能參與互動和交流。11月開幕以來，目前平均每天安親達10位狗狗。

▲狗狗美容院開張囉！安親班每天都會分享毛小孩生活照。（圖／翻攝自毛樂地Puppy Maolody提供）
▲狗狗美容院開張囉！安親班每天都會分享毛小孩生活照。（圖／翻攝自毛樂地Puppy Maolody提供）
▲營造大家庭氛圍讓毛小孩互相交流。（圖／毛樂地Puppy Maolody提供）
▲營造大家庭氛圍讓毛小孩互相交流。（圖／毛樂地Puppy Maolody提供）
安親班每天設計不同的課表，激發狗狗們的活動肢體及靈活動腦，週一到週六提供全日班及半日班選擇，週日則安排與主人一對一的活動，還能預約專業證照老師的訓練課程，讓毛小孩們的身心發展更為健康。

▲毛小孩的課表看起來比真小孩的更有趣。（圖／翻攝自毛樂地Puppy Maolody官網）
▲毛小孩的課表看起來比真小孩的更有趣。（圖／翻攝自毛樂地Puppy Maolody官網）
▲狗狗也是很愛漂亮的，玩得太累了，先躺一下敷個面膜吧。（圖／毛樂地Puppy Maolody提供）
▲狗狗也是很愛漂亮的，玩得太累了，先躺一下敷個面膜吧。（圖／毛樂地Puppy Maolody提供）
翻閱課表，發現竟然還有慶生會、體適能測驗及年菜試吃等有趣活動。官方表示家長們都相當熱衷參與節慶時刻，開幕以來受到最熱鬧歡迎的，便是聖誕節遊行與鮮食大餐。為迎接農曆新年，將比照人們穿新衣、賀新歲的儀式感，舉辦敷臉、護膚、燙頭髮做造型與Spa按摩等貴婦級享受，連家長都忍不住羨慕真的是狗比人還好命！

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀