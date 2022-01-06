桃機群聚增3確診！鄭文燦：1人住新北、2人住桃園

桃園機場群聚案，在進行擴大採檢後，5日晚間再增3名清潔工染疫，累計共7人確診；桃園市政府今（6）日上午舉行記者會，市長鄭文燦表示，這3名確診者，1人住新北市、2人住桃園市，目前共有223人進行居家隔離，並將社區採檢站由3個增至5個。
（編輯：林莞茜）
2022-01-06 09:08:36｜2022-01-06 09:33:18
鄭文燦指出，為了避免隱形傳播鏈，擴大採檢是有必要的，機場內外都要，而不要只採檢機場清潔人員，呼籲指揮中心對有風險的人都要採檢，同時也希望可以縮短第三劑的接種間隔，並要求第一線的防疫人員應該全面施打第三劑。
而這新增的3名確診者，都是信實外包大夜班清潔員，鄭文燦說，其中1位住新北市、2位住桃園市，昨日晚間已將該清潔公司大夜班91人全數送集中檢疫所隔離，另社區採檢站目前已從3個增加為5個，目前共計223人居家隔離中。（編輯：林莞茜）
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