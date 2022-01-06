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台股早盤跌逾180點、18400點失守　疫情概念股反彈上揚

▲台北股市6日表現弱勢，開盤跌104.24點，加權股價指數以18395.72點開出，沒多久跌180多點，下殺來到18312點，18400點失守。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市6日表現弱勢，開盤跌104.24點，加權股價指數以18395.72點開出，沒多久跌180多點，下殺來到18312點，18400點失守。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-01-06 09:25:37｜2022-01-06 09:27:13

美股四大指數昨（5）日走跌，使今（6）日台北股市表現弱勢，開盤跌104.24點，加權股價指數以18395.72點開出，沒多久跌180多點，下殺來到18312點，18400點失守。權值股台積電早盤跌8元，來到643元。其他電子股如力積電、日月光、南亞科、國巨跌1到3%之間，而今日疫情概念股強勢。

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美股道瓊5日指數下跌392.54點，或1.07%，收36,407.11點；那斯達克指數下跌522.54點，或3.34%，收15,100.17點；標普500指數下跌92.96點，或1.94%，收4,700.58點；費城半導體指數下跌129.1點，或3.22%，收3,879.9點。

台北股市今天開盤跌104.24點，加權股價指數以18395.72點開出，沒多久跌180多點，下殺來到18312點，18400點失守。權值股台積電早盤弱勢跌8元，來到643元。聯電跌0.4%，來到62.8元、力積電跌逾1%、日月光跌2%多。聯發科跌約3%，來到1140元。

其他，宏碁、南亞科、友達、群創、國巨跌1到3%之間。另外，本土疫情威脅擴大，疫情概念股反彈上揚，毛寶漲6%，亞諾法漲4%多，康那香、恆大、美德醫漲3%。而貨櫃三雄長榮、萬海、陽明今反彈較為強勢，漲幅1到2%多。

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