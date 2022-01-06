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修憲委員會藍綠爆衝突　國民黨退席抗議周春米主持正當性

▲立法院今日召開修憲委員會，國民黨立委卻不滿由民進黨立委周春米擔任召委，而退席抗議。（圖／記者朱永強攝，2022.1.6）
▲立法院今日召開修憲委員會，國民黨立委卻不滿由民進黨立委周春米擔任召委，而退席抗議。（圖／記者朱永強攝，2022.1.6）

記者余祥／台北報導

2022-01-06 09:41:25｜2022-01-06 09:54:25

立法院今（6）日召開修憲委員會，原訂要推選會議主席，以及討論修憲提案審查和公聽會的安排，不過，國民黨立委不滿民進黨立委周春米主持會議的正當性，不斷叫周春米離開主席位置、一直高喊「下來」，雙方爆發口角，國民黨立委退席抗議，委員會休息中。

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第10屆立法院修憲委員會今天在群賢樓9樓大禮堂召開第2次全體委員會議，由於日前朝野5名召委，對於議事日程無法達成共識，因此今日召開的全體委員會議，將由推舉的方式選出會議主席，討論修憲委員會的議程。

上午9時開會時間一到，在議事人員報告出席人數及推選會議主席後，在場的民進黨召委管碧玲、鍾佳濱推舉另一外民進黨召委周春米擔任本次會議的主席，周春米也隨即坐上主席台，宣布開會。

結果剛到會場的國民黨立委質疑周春米擔任主席的正當性，並到主席台前抗議，直接罵民進黨鴨霸、叫周春米下來；雙方溝通無效，國民黨立委集體退席抗議。

民進黨立委鍾佳濱會後受訪時說，臨時會有10天排定給修憲委員會，今日是要決定未來議程如何進行，修憲一定要政黨合作，歡迎支持18歲公民權的國民黨，回到修憲委員會，不要杯葛18歲公民權。

鍾佳濱強調，哪一位擔任主席，都是輪值，國民黨有2位召委，會輪到4次，兼顧到各政黨的多元意見，不要讓18歲公民權又無法順利進行。

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