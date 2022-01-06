黃偉晉脫了！大秀結實肌肉　身旁「助理」竟是她

黃偉晉推出新歌《唱歌的時候就變了一個人》，他在MV中一人挑戰分飾五角，除了扮演帥氣又做作的男高音外，他還戴著假髮，扮演個性機車要求一絲不苟的龜毛男、頂著爆炸頭，內心純樸但擁有大夢想的小攤販老闆；還有手臂刺青，愛賣弄肌肉的救生員，以及放鬆自在敷臉搖呼拉圈的居家男，他笑說：「我有文青、也有很瘋的那一面，我有非常非常多的面向需要被大家看見。」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-06 14:30:00
被問到最喜歡哪個裝扮？黃偉晉打趣表示，最喜歡救生員，為了扮演好這個角色，他身穿著吊嘎背心及海灘褲粉墨登場，還戴上墨鏡貼上小鬍子、手臂貼滿刺青貼紙，與平常看到的他大相逕庭，他笑說：「其實我有刺青的幻想，我不知道自己弄完會是怎樣，今天就滿足幻想外，沒想到小鬍子在鏡頭前真的是出乎意料的搭。」
片場黃偉晉也不孤單，不再只是「我還是一個人」，現場還有一名為他賣力應援、跑腿擦汗最亮麗的「女助理」鬼鬼吳映潔，原來吳映潔為了拍攝自己YouTube官方頻道的影片，自願報名「體驗」黃偉晉一日專屬貼身助理，吳映潔雖然只是扮演黃偉晉的一日助理，但她做什麼像什麼，MV開拍前不但提早到場，貼心的她，還準備了偉晉最愛的各式各樣零食、餅乾等補給品，甚至導演一喊卡，她立刻衝上前幫偉晉換衣服、接衣服、擦汗、提供濕紙巾等，只要是助理的工作，她完全不馬虎立刻去做。