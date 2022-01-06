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中和環球福袋開箱　保底電影票再抽18萬按摩椅

▲Global Mall環球購物中心，新北中和福袋開箱，保底電影票再抽18萬OSIM按摩椅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Global Mall環球購物中心，新北中和福袋開箱，保底電影票再抽18萬OSIM按摩椅。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-06 20:18:26

農曆年新春期間最受大家關注的就是百貨福袋，今年Global Mall環球購物中心首推「跨界主題性福袋」，聚焦健康紓壓、親子同樂與美食療癒三大面向，祭出線上、線下共2千個，總價值超過300萬元的福袋好禮。新北中和初一～初四分別開賣四款不同主題福袋，除了高於售價的CP值內容，每只福袋還有紅包抽大獎，最高價值18萬8800元的OSIM 4手天王按摩椅、價值7萬9800元的emoving智能電車iE125及價值1萬2900元的Apple Watch。

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▲福袋紅包最大獎是價值188,800元的OSIM 4手天王按摩椅。（圖／翻攝自OSIM官網）
▲福袋紅包最大獎是價值18萬8800元的OSIM 4手天王按摩椅。（圖／翻攝自OSIM官網）
Global Mall環球購物中心懂大家福袋驚喜容易變驚嚇的擔心，規劃跨品牌、訴求明確的主題福袋，以親子家庭客層為主的新北中和，初一～初四依序推出「虎禮呷飽」、「虎禮快樂」、「虎禮享受」、「虎禮水水」每日一款各100袋（共限量400袋），每袋售價999元，內容價值超過2000元，並裝於2022年HOLA聯名限定的乖乖福氣袋中。

▲Global Mall新北中和每只福袋，都可加碼抽價值79,800元的emoving智能電車iE125。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall新北中和每只福袋，都可加碼抽價值79,800元的emoving智能電車iE125。（圖／Global Mall提供）
每袋都有好運紅包，可抽最大獎包括價值188,800元的OSIM 4手天王按摩椅、價值79,800元的emoving智能電車 iE125、價值12,900元的Apple Watch，還有藍芽音響、3D揉睡枕、腕錶等。

▲Global Mall環球購物中心，新北中和福袋開箱，保底電影票再抽18萬OSIM按摩椅。（圖／記者蕭涵云攝）
▲記者開箱Global Mall新北中和福袋。（圖／記者蕭涵云攝）
記者實際開箱「虎禮呷飽」福袋，光保底威秀影城電影票4張+500元餐飲抵用券，已值回票價，另搭配咖樂迪咖啡農場零食包，開箱這款附有TWININGS唐寧茶、松露巧克力、胡麻仙貝、北海道味增拉麵、及洋蔥蘿蔔沾醬。而「虎禮享受」福袋，則藏有指舞春秋按摩券（雙人1小時）、小樽手作珈琲300元折價券，搭配小米藍芽耳機。

▲「虎禮享受」福袋開箱，包括按摩券、咖啡餐飲抵用券及3C產品，主打體驗享受服務。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「虎禮享受」福袋開箱，包括按摩券、咖啡餐飲抵用券及3C產品，主打體驗享受服務。（圖／記者蕭涵云攝）
孩童絕對會愛的「虎禮快樂」福袋，包括ToysRus樂高玩具組、建築樂園門票（大人+小孩）、湯姆熊代幣300元、MisterDount甜甜圈等。「虎禮水水」福袋則為女生獻上The body shop護手霜組、QB剪髮券、CONI保養品、LUCY'S韓系飾品組合等好禮。

▲Global Mall板橋車站首度推出「福氣甜點百寶袋」。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall板橋車站首度推出「福氣甜點百寶袋」。（圖／Global Mall提供）
在主打美食休閒的板橋車站更首度推出「福氣甜點百寶袋」，1/13在「環球Online」線上預購開搶，每袋優惠888元（限量200袋），囊括武松殿原味肉鬆餅、AMO阿默蛋糕蝴蝶公主餅乾、Bonnie Sugar橙片糖霜檸檬磅蛋糕、哈肯鋪可麗露、瑪德蓮等人氣甜點，共價值1,070元。

▲Global Mall板橋車站可抽傑仕堡商旅有氧酒店「樂頌樂躍雙人客房平日住宿券」。（圖／Global Mall提供）
▲Global Mall板橋車站可抽傑仕堡商旅有氧酒店「樂頌樂躍雙人客房平日住宿券」。（圖／Global Mall提供）
初一推出的福袋每袋售價500元（限量168袋），提供商品禮券500元搭配餐飲券等驚喜好禮，還有機會抽中價值上萬元的環球健身中心半年會籍、傑仕堡商旅有氧酒店「樂頌／樂躍雙人客房平日住宿券」。

▲南港車站有機會抽中六福萬怡酒店「雙人餐飲招待券」。（圖／Global Mall提供）
▲南港車站有機會抽中六福萬怡酒店「雙人餐飲招待券」。（圖／Global Mall提供）
南港車站則是初一起，憑當日館內不限金額消費發票，即可以300元購買福袋（限量100袋），除了內含100元禮券，還有機會抽中南港老爺行旅「旅人客房住宿券」、六福萬怡酒店「雙人餐飲招待券」、Global Mall商品禮券1,000元。

▲桃園A8加碼抽iPhone 13。（圖／Global Mall提供）
▲桃園A8加碼抽iPhone 13。（圖／Global Mall提供）
各店福袋獎項都不同，桃園A8開抽iPhone 13和惠而浦6公升除濕機；桃園A19則有Dyson V8 Slim Fluffy 無線吸塵器、價值9,680元的成旅晶贊飯店住宿券。新左營車站竟然放入環球1年份美食券！屏東市則有TOKUYO按摩椅、LG洗衣機、象印電子鍋、Dyson吹風機等15項超過萬元的智能家電。

▲超人氣的「跳跳虎、三眼怪、史迪奇」獨家期間限定店在新北中和。（圖／Global Mall提供）
▲超人氣的「跳跳虎、三眼怪、史迪奇」獨家期間限定店在新北中和。（圖／Global Mall提供）
Global Mall春節檔期1/13至2/15還祭出「百萬點數紅包大放送」等三大回饋，搭配會員點數加碼5倍贈送等回饋。新北中和還有應景「跳跳虎、史迪奇、三眼怪」春節獨家快閃店，近50坪展售千款限定商品，過年大方推出大型玩偶買1送1，還可體驗搖搖樂、復古彈珠台贈獎遊戲，超適合帶小孩來走春放電。

▲應景跳跳虎等你來玩。（圖／Globall Ｍall提供）
▲應景跳跳虎等你來玩。（圖／Globall Ｍall提供）
▲春節首度攜手太古可口可樂，以NG寶特瓶於全台八店打造獨家「循光。尋光」永續展覽。（圖／Global Mall提供）
▲春節首度攜手太古可口可樂，以NG寶特瓶於全台八店打造獨家「循光。尋光」永續展覽。（圖／Global Mall提供）

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