桃機陷疫情風暴　總經理但昭璧發公開信曝痛心不捨

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「那些大哥大姊們許多都較我們年長，之前為了機場的外觀和整潔辛勤努力，現在又為了大環境而暫時犧牲了個人時間和空間，他們的承擔都是為了我們」，但昭璧表示，讓我們誠心祈願，他們都能平安無恙，未來桃園機場夥伴們的篩檢不再有陽性反應，疫情風暴在此止息。
但昭璧強調，自己在機場與同仁相識十餘載，未曾見過如此嚴峻的情況。但是，在我們並肩齊心之下，從去年年初到現在，挺住了兩年，相信往後仍然能夠堅穩，為國人擋住所有外來的衝擊。
但昭璧表示，自己有萬千感慨，同時誠懇呼籲大家，尤其是第一線的工作同仁，一定要照顧好自己的身體；尤其是需要廿四小時輪值的同仁，抵抗力更為重要，一定要有充分休息，維持住自己的體力和健康。
疫情還會持續多久我們無從得知，在我們的工作環境裡，個人防護和周圍的清潔消毒，絕對不能鬆懈。幸好，疾病管制署北區管制中心也在這裡，無論是防護衣、手套的穿脫或是其他防護清消措施，都可以請他們提供最專業的諮詢和指導。大家一起確實的做好，讓機場、也就是我們共同的第二個家維持在最溫馨、與讓大家安心的狀態。
最後，但昭璧說，由衷希望大哥大姊們很快地就能回到我們當中，再次看到他們有活力的工作和打招呼的身影；也請大家在專業崗位上保重自己。祝福大家身體健康，也祝福我們機場榮景再現。謝謝！