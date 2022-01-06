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桃機陷疫情風暴　總經理但昭璧發公開信曝痛心不捨

▲桃園機場總經理但昭璧今（6）日清晨對機場同仁發出公開信指出，看著清潔員夜間搭乘防疫巴士前往採檢，自己內心有太多痛心與不捨。（圖／翻攝自王必勝臉書）
▲桃園機場總經理但昭璧今（6）日清晨對機場同仁發出公開信指出，看著清潔員夜間搭乘防疫巴士前往採檢，自己內心有太多痛心與不捨。（圖／翻攝自王必勝臉書）

記者黃仁杰／台北報導

2022-01-06 10:04:42

桃園機場籠罩疫情風暴，累計至今已有8人確診，桃園機場總經理但昭璧今（6）日清晨對機場同仁發出公開信指出，看著清潔員夜間搭乘防疫巴士前往採檢，自己內心有太多痛心與不捨，並強調，「他們的承擔都是為了我們」，希望疫情早日結束。

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但昭璧公開信寫道，三十個小時以來，機場被疫病連續攻擊，昨（5）晚夜班清潔人員集合前往集中檢疫所的各項訊息，相信大家都已經看到。我們配合指揮中心的決定，請清潔大哥大姊連夜在雨裡，由上班的交通車換搭防疫巴士出發前往集中檢疫所，我和機場公司的同仁有太多的痛心與不捨。

「那些大哥大姊們許多都較我們年長，之前為了機場的外觀和整潔辛勤努力，現在又為了大環境而暫時犧牲了個人時間和空間，他們的承擔都是為了我們」，但昭璧表示，讓我們誠心祈願，他們都能平安無恙，未來桃園機場夥伴們的篩檢不再有陽性反應，疫情風暴在此止息。

但昭璧強調，自己在機場與同仁相識十餘載，未曾見過如此嚴峻的情況。但是，在我們並肩齊心之下，從去年年初到現在，挺住了兩年，相信往後仍然能夠堅穩，為國人擋住所有外來的衝擊。

但昭璧表示，自己有萬千感慨，同時誠懇呼籲大家，尤其是第一線的工作同仁，一定要照顧好自己的身體；尤其是需要廿四小時輪值的同仁，抵抗力更為重要，一定要有充分休息，維持住自己的體力和健康。

疫情還會持續多久我們無從得知，在我們的工作環境裡，個人防護和周圍的清潔消毒，絕對不能鬆懈。幸好，疾病管制署北區管制中心也在這裡，無論是防護衣、手套的穿脫或是其他防護清消措施，都可以請他們提供最專業的諮詢和指導。大家一起確實的做好，讓機場、也就是我們共同的第二個家維持在最溫馨、與讓大家安心的狀態。

最後，但昭璧說，由衷希望大哥大姊們很快地就能回到我們當中，再次看到他們有活力的工作和打招呼的身影；也請大家在專業崗位上保重自己。祝福大家身體健康，也祝福我們機場榮景再現。謝謝！
 

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