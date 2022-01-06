國鼎新冠口服藥解盲成功 股價狂飆逾67%、觸動熔斷機制
興櫃股國鼎生技昨（5）日公布旗下的新冠肺炎口服藥Antroquinonol二期臨床試驗解盲成功，康復率可達100%，將向美國FDA（美國食品藥品監督管理局）申請緊急授權（EUA）審查。而今（6）日國鼎股價狂飆，開盤8分鐘就狂飆到237元，漲幅超過67 %，觸動熔斷機制、暫停交易。
記者許家禎/台北報導
2022-01-06 10:13:10｜2022-01-06 10:17:27
去年國鼎生技的新冠肺炎新藥Antroquinonol獲准可在美國、秘魯及阿根廷等地進行人體二期臨床試驗，該試驗是採隨機、雙盲、安慰劑對照研究，用於因新冠肺炎而住院的輕度至中度患者之安全性和有效性的驗證研究，患者並將接受一天兩次口服100mg的Antroquinonol或安慰劑，聯合標準治療（SoC）總共14天。
昨天解盲結果公布，根據數據顯示，在第14天用藥組的患者的康復率是97.9%；此外，用藥組在第28天所有病人都沒有死亡、也沒有呼吸衰竭，康復率是100%。
另用藥組的ICU重症病人中位數治療天數和安慰劑組中位數治療天數相比，用藥組的治療時間縮短了9.5天；在安全性方面，本次人體試驗的整體不良反應監測顯示，口服的Antroquinonol也展現出非常良好的安全耐受性，後續將向美國FDA申請EUA審查。
而國鼎昨收141.45元，今日股價開盤8分鐘就衝到最高237元，漲幅達67.55%，雖然興櫃股無漲跌幅限制，但櫃買中心為避免投資人因價格異常波動產生交易風險，當興櫃股票成交均價與前一日之均價差距達50%(含)以上時，即觸動興櫃股票個股暫停交易機制，也就是大家所說的熔斷機制。觸動熔斷機制將暫停該檔興櫃股票交易直到當日交易時間結束，並自次一營業日起恢復交易。