桃機7名清潔工確診！承包商800多位員工採檢結果出爐
桃園機場群聚擴大，累計1名防疫計程車司機、7名外包清潔人員染疫，指揮中心成立前進指揮所，進行3項緊急作為，徹夜將高風險族群送往集中檢疫所隔離、擴大篩檢；指揮官王必勝今（6）日表示，該清潔承包商800多名員工採檢完畢，除7名確診外，其他全數為陰性。
編輯中心／綜合報導
2022-01-06 10:43:19｜2022-01-06 11:08:54
指揮中心昨日晚間宣布，新增3名本土確診個案，均為桃園機場女性清潔工，年齡分別為1例50多歲及2例60多歲，Ct值分別為33.8、23.4及19.5，為案17230、案17238、案17239及17266同職場工作人員，相關疫情調查、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。
指揮中心說明，因應桃園機場感染事件，指揮中心於第一時間針對外包清潔人員進行擴大採檢，已匡列861人，總計清潔外包人員已確診共7人。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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