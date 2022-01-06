葛萊美獎宣布延期！受變種病毒Omicron影響 新日期未定
全球疫情持續升溫，第64屆葛萊美獎頒獎典禮（Grammy Awards）由於碰上變種病毒Omicron，原本要在1月31日舉行，官方在社群媒體上宣布延期，至於要延期到什麼時候，尚未定案。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-06 11:17:26
葛萊美獎官方在社群媒體上發出聲明，提到經過政府官員、健康安全專家與合作夥伴分析、討論過後，決定延期第64屆葛萊美獎頒獎典禮，「我們首要顧慮到音樂界的人、現場觀眾與數百名的工作人員的健康、安全，有鑒於 Omicron 的不穩定性，在1月31日舉辦典禮有太多風險，我們期待在未來的日期慶祝這個音樂盛典。」並表示新定下的日期會很快宣布。
本屆葛萊美獎入圍名單已經於去年的11月24日公布，爵士歌手Jon Batiste一共入圍了11項，緊接在後的則是共計入圍8項的Justin Bieber、Doja Cat、H.E.R；再來是Billie Eilish（怪奇比莉）、Olivia Rodrigo，2人都入圍了7項。
※【NOWnews 今日新聞
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