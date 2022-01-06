就這麼簡單？2022理財靠「3件小事」 抗通膨利器最推它
新年即將結束第一周，還沒想好2022年的理財目標及年度計畫嗎？理財作家十方（李雅雯）建議，只要先從「3件小事」做起，分別是整理抽屜、學會用行動支付、讀2頁書，正因為這些事看起來並不困難，簡單的事情才容易堅持下去，而這3件事其實都有助於理財。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-06 11:19:17
著有暢銷書《我用菜市場理財法，從月光族變富媽媽》的理財作家十方（李雅雯），建議還沒訂好理財目標的人，可先從「3件小事」做起就好。第一是先整理3個抽屜，分別是冰箱的冷凍抽屜、廚房裡的調味品抽屜，以及臥室的保養品抽屜，十方表示：「一個人如果能先把這三個抽屜整理一遍，就可以發現自己有多浪費。」將用了一半就被塵封、或是過期沒用的物品通通扔掉，清理乾淨，這個過程既是理心、也是理財。
第二，學會用行動支付。通膨時代來臨，十方建議大家要在手機上學會使用善用行動支付工具，除了享有回饋點數，有時還有額外折扣， 最重要的是系統會自動紀錄購物明細，能清楚了解錢花到哪去，是幫助抗通膨很好用的工具之一。
最後則是每日讀2頁書，「書不用讀多，讀兩頁就好。」她提到現在股市上萬八，更需要穩健的投資策略，建議民眾必讀《漫步華爾街》，尤其是「穩健投資三原則」這段重點，1、只買未來五年，或五年以上，盈餘成長高於平均值的公司；2、絕不付出高過真實價值的股價；3、尋找有題材的成長股，讓投資人建造空中樓閣。十方補充，新年的理財目標一定要「小」，現在此刻、隨手就可以做的，才不會中途放棄、容易堅持下去。