籃壇私密片恐嚇案！要脅換「原味」束褲 北檢再起訴1人
檢警偵辦前台新夢想家球員譚傑龍私密片恐嚇案，查出曾任球員經紀人的41歲男子劉維霖，涉自2020年10月起從色情論壇上取得球員不雅片後，拿不雅片要脅球員提供「原味」束褲、襪子供他賣錢，否則將影片外流，台北地檢署今（6）日依恐嚇取財、詐欺取財、散布猥褻物、妨害秘密、《兒少性剝削防制條例》等起訴劉維霖。
記者潘千詩／台北報導
2022-01-06 11:02:13｜2022-01-06 11:18:52
據知情人士透露，譚傑龍17歲時與人視訊，對方畫面幾乎是暗的，而且對方還要求譚脫衣做不雅動作，卻慘被錄下恐嚇，最後被放上網給人觀賞。2020年12月6日譚傑龍至刑事局報案，警方介入調查後，發現不雅片約有60段，並非只有譚1人受害，也有其他球星在視訊時被側錄，甚至還有非球星的受害人。
警方事後逮捕劉維霖、余姓男子2人，余男涉嫌架設不雅影片販售網站，已先被桃園地檢署起訴，劉則因居住地與犯案地不歸桃園管轄，後移轉由台北地檢署偵辦。
據了解，法律系的余男在就讀私立大學期間就開始架設同志色情網站，出售多年來視訊聊天交換來的男性裸露私密照或偷拍同志性愛片；劉男則是從網站取得譚的不雅片，隨著譚名氣漸旺而恫嚇要錢。