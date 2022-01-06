騰訊減持蝦皮母公司上千萬股　CEO財富暴跌414億

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去年因為新冠肺炎疫情，刺激電子商務蓬勃發展，也一舉將冬海集團董事長兼執行長李小冬推上新加坡首富寶座。但是日益激烈的市場競爭，以及利潤縮水等因素，冬海集團股價開始下跌，在騰訊宣布拋售股權之前，冬海集團的股價與10月份高點相比，已經下滑了39%。
騰訊拋售股權之後，冬海集團遭受重擊，股價大跌約7%，若以2021年10月高點372美元計算，跌幅超過4成，創下近2年來最大跌幅。
數據顯示，自2021年10月19日創下新高以來，李小冬的個人資產至今已經縮水100億美元（約台幣2759億元）。如今李小冬的個人資產總額為118億美元，光是在騰訊減持股權消息釋出後，就暴跌了15億美元，目前李小冬是新加坡第三大富豪。
分析人士稱，未來一段時間，冬海集團的估值可能會繼續下跌，直到其盈利能力得到改善。
現年43歲的李小冬於1978年在中國天津出生，擁有美國史丹佛大學工商管理碩士學位，完成學業之後便道新加坡創業並入籍。
李小冬聯合葉剛和陳精業於2009年共同創辦冬海集團，最早從事遊戲代理業務，被譽為「東南亞小騰訊」。歷經十多年發展，冬海集團已成為現今東南亞最大的互聯網公司，旗下擁有蝦皮、線上遊戲平台Garena、數位金融服務提供商SeaMoney三大業務領域。