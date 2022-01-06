黃渤結婚15年爆外遇？親密擁美女逛街　本尊曝光：無語了

剛過新年娛樂圈又有新的瓜！繼王力宏驚傳婚變後，有粉絲曝光在上海外灘偶遇金馬影帝黃渤，指他身邊有女伴挽著手，為他整理衣帽，並一同步入酒店。照片曝光後，被猜測是他老婆小歐或女兒，也有網友揣測難道連影壇最深情的男人都有外遇了嗎？此事在微博發酵登上熱搜，黃渤今（6）日高EQ巧妙回應緋聞，獲得粉絲讚賞。

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▲黃渤演技佳、形象良好，多次代表影視圈參加國家會議。（圖／翻攝黃渤微博）

▲一名女性挽住黃渤（著卡其色衣者）的手臂，讓他外遇新聞瞬間登上熱搜。（圖／翻攝新浪娛樂微博）

黃渤與老婆小歐是校園初戀，交往13年、結婚15年，育有1女，婚姻生活甜蜜且低調，即使大銀幕上合作過林志玲、舒淇等女神，幾乎零緋聞纏身，身邊有異性出現，讓網友相當訝異。照片裡，他打扮相當休閒，一票人在上海外灘、街頭閒逛，一位女性挽著他的胳膊，看起來有些親密，走進服飾店時，女方還貼心為他整理衣著，並相偕步入酒店。

雖無街頭擁吻激情畫面，但身邊女性不是老婆，讓黃渤疑似偷吃的消息，瞬間登上熱搜，黃渤6日凌晨緊急在微博曬出照片回應，表示「東方衛視跨年演出有成績，收視第一值得慶祝！感謝同事們多年的齊心協力，江邊留個影，願大家在新的一年一如既往心存善良，目向遠方！」

▲黃渤標註緋聞女主角（左二）身分，原來是他的經紀人。（圖／翻攝黃渤微博）