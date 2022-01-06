中槍不賴皮！陸軍花10億購買實兵模擬接戰系統首曝光
為使國人了解國軍春節期間堅守崗位、落實戰備整備實況，陸軍步兵訓練指揮部今（6）日配合國防部於春節前夕辦理「國軍111年春節加強戰備媒體邀訪」，陸軍花費10億元新引進的實兵模擬接戰系統也首度在國人面前亮相。
記者呂炯昌／高雄報導
2022-01-06 11:56:55
陸軍步訓部表示，「國軍111年春節加強戰備媒體邀訪」由586、333旅進訓部隊實施機步排專精訓練(制式武器射擊、小部隊戰鬥、城鎮戰及戰傷救護)及4天3夜綜合訓練。為建立仿真實戰場景，訓練全程採用實兵模擬接戰系統，透過戰裁傷損及各階段戰鬥演練紀錄，協助官兵訓後回顧與檢討。
陸軍花費10億元引進的陸軍新引進的實兵模擬接戰系統也首度亮相，這套系統包括小型雷射發射模組(雷射發射裝置、虛擬板機、固定機構)與單兵雷射車偵測模組(單兵通信裝置與背帶控制器)。
「實兵模擬接戰系統」為美軍現役裝備。這套系統在頭盔上有4個雷射接收點、H型背帶上有8個雷射接收點，以虛擬板機方式來驅動雷射發射，對目標作攻擊。人員一旦遭到擊中就會判定是遭擊殺、擊中或近彈，讓地面部隊對抗演練時更接近戰場實況，提升國軍部隊訓練成效。