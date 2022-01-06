CF合體林靜儀、蘇貞昌 林昶佐籲：別再讓罷免制度遭濫用
台北市中正萬華立委林昶佐罷免案將於本周日投票，林陣營今（6）日公布選前CF「團結前行護台灣」，找來導演吳念真配音，更合體民進黨台中市第二選區立委補選候選人林靜儀、行政院長蘇貞昌，呼籲支持者要出門投下不同意罷免票。林昶佐表示，會找林靜儀一起來拍攝，就是希望一起團結前行，台灣的罷免制度被濫用，希望在1月9日就能終止這樣的行為。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-06 11:22:26
林昶佐說，在公投之後才開始討論廣告內容，大概只有2周的時間，做出來的成果很專業。跟林靜儀一起拍，主要是訴求團結前行護台灣的概念，畢竟1年多來這些罷免都有一些政治目的，向鍾小平說是他要回到國民黨的伴手禮，或是顏家為了自己地方政治勢力的盤根錯節利益，一定要把優秀努力立委拉下來，讓自己來補選，這些都讓台灣罷免制度被濫用，非常希望說可以在1月9日一起終止這樣的行為。
林昶佐也說，這支影片也有吳念真導演配音的版本，吳導是陪伴台灣人的老朋友，有許多經典廣告，另外蘇貞昌院長也有彩蛋在裡頭，他拍攝時更是1次OK。
林昶佐也說，現在各界都有評估最後的投票狀況，但自己團隊沒有特別發摟，就是希望不同意票一定要出來投，全力拚到最後一刻。
至於被問及是否會加入民進黨，林昶佐說，民進黨主席蔡英文從來沒有跟他談過這個問題，這有點被擴大討論與檢視了，這兩年多以來都是在很輕鬆的狀態下聊這樣的事情，「對我本身就是目前既定的計畫繼續去做」。