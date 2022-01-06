2022民眾黨進逼 陳椒華：時代力量有地方實力也公開透明
2022年地方縣市首長與議員選戰在即，身為國會第四大黨的時代力量，今（6）日上午也召開記者會，公布首波縣市議員提名名單。而此次提名人選都集中在北台灣及東台灣，在台北、新北、桃園、宜蘭、花蓮等5個縣市一共提出10名候選人。而外界也好奇，台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，針對縣市議員選戰來勢洶洶，時代力量是否有辦法抗衡？對此時代力量黨主席陳椒華表示，時力從2018年投入地方選戰，至今仍有11名縣市議員在地方服務，此外對照民眾黨，時代力量的提名機制也顯得更「公開透明」。
記者丁上程／台北報導
2022-01-06 11:32:11
陳椒華表示，今天是第一波提名的縣市議員候選人一共有10席，至於未來還會有第二波跟第三波，以及在黨慶上公布新的提名。至於外界關注是否會投入縣市首長選戰，陳椒華也表示現階段會持續做海選，或者經過提名小組、決策委員會討論，通過後才會做公布。
至於針對全台灣議員提名席次數量，陳椒華也表示，2018年縣市議員選戰時，時代力量就提出了50名候選人出戰，而截至目前為止時代力量還有11席縣市議員，而今年的總提名席次也會盡量朝50席邁進。陳椒華也透露，包含中南部在內已經通過的提名名單，目前已經有達到6成左右的席次數量。
現場記者也詢問，由台北市長柯文哲領銜成立並擔任黨主席的台灣民眾黨，也開始針對2022年選戰於各縣市提名議員候選人，而在面對民眾黨的挑戰下，時代力量的優勢是什麼？對此陳椒華也自豪回應，表示時代力量在地方縣市議會有11名議員，對於地方問政已經有非常穩定的基礎；此外時力在提名作業上非常嚴謹，從去年公布海選條件，經過地方主委審查以及黨中央選委會的審核，「我們都是公開透明的，這也是我們跟民眾黨不一樣的地方。」