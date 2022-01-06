嚴懲酒駕！同車乘客罰鍰提高、從嚴認定易科罰金

交通部於今（6）日於行政院院會報告「道路交通安全精進作為」，提出21項跨部會道路交通安全精進作為，行政院同意支持道路安全預算倍增，並結合9個部會的力量全力投入，逆轉逐年攀升交通事故死亡人數趨勢。此次特別加重酒駕罰則，包括酒駕有罪判決從嚴認定易科罰金及假釋條件依法從嚴審核、經醫療評估合於緩起訴條件者將依法命戒癮治療、初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、酒駕及拒絕酒測累犯累計期限延長為10年、提高同車乘客罰鍰、酒駕行政裁罰未繳納將優先強制執行、推動飲酒場所提供酒後代駕機制等。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-06 11:41:19
交通部指出，106年30日交通事故死亡人數為2,697人，3年來持續增加，至109年已達2,972人，與先進國家相比我國明顯偏高，更被國外人士點名臺灣為交通高風險國家。改善道路交通安全、保障國人生命已為刻不容緩的工作。
為降低交通事故死亡人數，交通部今提出跨部會21項精進作為。針對近來備受關注酒駕事故，交通部也表示，此次特別加重酒駕罰則，包括酒駕有罪判決從嚴認定易科罰金及假釋條件依法從嚴審核、經醫療評估合於緩起訴條件者將依法命戒癮治療、初犯肇事致人重傷或死亡沒入車輛、酒駕及拒絕酒測累犯累計期限延長為10年、提高同車乘客罰鍰、酒駕行政裁罰未繳納將優先強制執行、推動飲酒場所提供酒後代駕機制等，藉以遏阻酒駕發生。
行政院長蘇貞昌說，交通事故死傷讓人感到遺憾，以台灣的文明水準不應該每年都有近3000人死亡，這是政府必須嚴肅正視、全力改善的重大問題。
蘇貞昌說，政府宣示下定決心，要拿出有效方法，透過跨部會合作，中央地方一起努力，讓車禍死傷壓低。