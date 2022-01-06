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NBA／柯瑞又熄火還傳傷情！德佬退役夜獨行俠笑納4連勝

▲Stephen Curry連兩戰熄火。（圖／美聯社／達志影像）
▲Stephen Curry連兩戰熄火。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2022-01-06 12:15:40

勇士今(6)日作客出戰獨行俠，一哥Stephen Curry(柯瑞)連2戰表現低迷，此役僅繳14分，最終獨行俠以99:82獲勝，為「德佬」Dirk Nowitzki的背號退休儀式增添歡樂氣氛，輸球的勇士賽後還傳出Curry受傷的消息。

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Curry本季場均得分超過27分，但2022年第2戰對上熱火僅拿到9分，為本季單場新低，其中三分球10投只中1，今日改戰獨行俠，Curry狀態還未有起色，出賽36分鐘，三分球9投1中，也只有14分，外帶9籃板5助攻。

Curry在第四節最後三分鐘接連出現2次失誤，提前在比賽結束前1分半鐘被換下，當時勇士已經落後達雙位數。此役勇士僅3人得分上雙，Andrew Wiggins拿到最高17分，Gary Payton II挹注11分11籃板。

賽後勇士教頭Steve Kerr(科爾)透露，Curry在比賽中遭遇左側股四頭肌挫傷，可能會缺席明日「背靠背」第2戰對鵜鶘的比賽。

獨行俠賽後替老大哥Nowitzki舉行退役儀式，小老弟們此役都打得相當賣命，Luka Doncic攻下全場最高26分7籃板8助攻，Dorian Finney-Smith挹注17分，聯手拿下4連勝，坐穩西區第5。

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