訊號變差！屋主檢查碟型天線竟見「一盤喵咪」笑：聚貓盆
其實是貓咪在接收母星訊息啦！國外一名網友日前在家裡裝了一款Starlink的網路訊號器，但是某一天發現訊號接收怪怪的，一檢查屋外的碟型天線接收器，意外發現上面竟然聚集了5隻貓咪，網友紛紛笑說：「是聚貓盆啦！」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 12:21:50
這名住在加拿大的男子Aaron Taylor在去年7月時購買了一款Starlink網路訊號機，原本使用上都沒有任何問題，日前氣溫變冷，屋外遍地白雪，某天Aaron突然發現網路訊號怎麼怪怪的，準備走到屋外檢查天線時，竟然發現接收訊號的碟型天線上，竟然有5隻貓咪聚在一起「窩好窩滿」，瞬間讓他笑了出來！
Aaron表示其實這款碟型天線內建「融雪模式Snow Melt Mode」，會自動偵測當時的溫度選擇是否需要融化積雪以免影響訊號接收，沒想到當天線開啟此模式後，積雪是去除了，卻引來貓咪們的聚集，結夥霸占碟型天線，直接把這裡當成「暖暖包」啦！而照片才分享短短5天就已累積超過18萬人次按讚分享，許多網友都笑說：「其實是聚貓盆啦」、「原來天線也懂得吸貓？」、「看來是時候買一個會加熱的『貓屋』了」、「碟型天線新功能解鎖了」、「原來這是要這樣用的啊」、「太可愛了」。（編輯：陳珮瑜）