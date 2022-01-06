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印尼華僑返台1個月！出境採檢確診　赴花蓮3天旅遊足跡曝

▲指揮中心5日公布1名自印尼境外移入確診個案，在上（12）月底曾到花蓮旅遊。（圖／指揮中心）
▲指揮中心5日公布1名自印尼境外移入確診個案，在上（12）月底曾到花蓮旅遊。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-01-06 12:22:50

中央流行疫情指揮中心5日宣布一名印尼籍入境個案（案17264），在上（12）月底曾自行駕車前往花蓮旅遊，花蓮縣政府公布足跡，分別到多間扁食店用餐，以及七星潭和知名景點山度空間遊玩，活動範圍多在花蓮市市區。

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根據指揮中心資料顯示，案17264為20多歲女性，去年6月曾在印尼確診、11月14日入境及檢疫期滿採檢均為陰性，曾打過2劑AZ疫苗。因出境需求採檢後確診，無症狀，匡列接觸者5人，列居家隔離。

指揮中心表示，這名印尼華僑，去年12月27日至29日曾駕車前往花蓮進行3天旅遊，花蓮縣衛生局接獲通知後，急赴確診者到過的店家進行環境清消，稍早也公布其在花蓮旅遊期間的足跡。

據了解，該名個案約在27日17時抵達花蓮後，入住花漾村聲旅店，隔日到七星潭、山度空間等地遊玩，並到多間扁食、小吃店用餐，最後在29日上午11時自行駕車返北。（編輯：林莞茜）

▲5日確診個案（案17264）在上月底到花蓮市區旅遊。（圖／花蓮縣政府提供）
▲5日確診個案（案17264）在上月底到花蓮市區旅遊。（圖／花蓮縣政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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