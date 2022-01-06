力挺林昶佐！湧言會：國防外交委員會台派一席都不能少
本週日台北市中正萬華立委林昶佐罷免案即將投票，為守住台派在立法院外交國防委員會的關鍵一席，民進黨「湧言會」成員立法委員王定宇、趙天麟、台北市議員阮昭雄、新北市議員何博文、張志豪、新竹市議員李妍慧、高雄市議員林智鴻及台北市議員參選人康家瑋、顏若芳、林延鳳、趙怡翔、新北市議員參選人李宇翔、曾進益等集結出席今（6）日於金山南路信義路的街頭宣傳活動。林昶佐受訪時提到，感謝這段時間有許多好朋友站出來力挺，對罷免案的結果充滿信心，希望9日投票可以終結一系列的報復性罷免，台灣在2022年能夠平安順利。
記者黃宣尹／台北報導
2022-01-06 12:28:34
王定宇表示，與林昶佐同為立法院外交國防委員會的同事，台灣正值國際外交重要突破時刻，台派立委一個都不能少，呼籲選民守住林昶佐的立委席次。
趙天麟強調，林昶佐多次在民主議題上替台灣在國際社會發聲，在國際上是台灣相當具有代表性的國防外交立委，這次罷免不具正當性，台灣社會是個成熟發展的社會，會捍衛在國際上為台灣民主自由發聲的國會議員。
阮昭雄說，林昶佐受到這樣的無妄之災，很多好朋友大家都共同響應，也希望在1月9日當天，大家可以投下不同意票，「不只是公投四個不同意，包括中正萬華要有第五個不同意」，共同捍衛台灣的民主，讓林昶佐可以留在立法院。
何博文會後指出，國民黨惡意操作罷免，浪費國家及人民資源，呼籲全民站出來一起反惡罷；張志豪呼籲，選民一定要出來投票，珍惜手中的選票，把優秀的立委留在立法院。