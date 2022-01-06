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高雄眷村嘉年華壓軸在黃埔　邀請大家一起「犇向幸虎」

▲高雄眷村嘉年華最終站將於1月8日至16日在鳳山壓軸登場。（圖／高市府文化局提供）
▲高雄眷村嘉年華最終站將於1月8日至16日在鳳山壓軸登場。（圖／高市府文化局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-01-06 19:00:00

高雄市是全台唯一擁有陸海空三軍眷村的城市，也是眷村保存面積最廣大的城市，在市長陳其邁上任後更讓以住代護政策在黃埔與青年政策結合青創HOUSE讓黃埔成為青年職人新聚落。文化局今年舉辦「2021高雄眷村嘉年華」，活動首站從岡山醒村起跑後，最終站將於1月8日在原日本海軍鳳山無線電信所(前海軍明德訓練班)和黃埔新村兩地熱鬧登場。

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▲黃埔全新企畫「燃燒眷村童玩魂」讓大家在黃埔的軸道體驗全新的眷村。（圖／高市府文化局提供）
▲黃埔全新企畫「燃燒眷村童玩魂」讓大家在黃埔的軸道體驗全新的眷村。（圖／高市府文化局提供）
鳳山眷村是高雄眷村最早活化的區域，在時任文化局長的副市長史哲的擘畫下高市府自2014年推出「以住代護」政策，不僅保存並活化眷村，8年來新的眷村居民進駐，形成新的眷村文化樣貌。讓高雄眷村踏上一條與全國縣市都不同的活化道路，讓高雄眷村依然保存著「居住」的文化核心。

▲一月除舊迎新年，邀請大家過年前一同到鳳山眷村走走，享受眷村獨特的活動饗宴。（圖／高市府文化局提供）
▲一月除舊迎新年，邀請大家過年前一同到鳳山眷村走走，享受眷村獨特的活動饗宴。（圖／高市府文化局提供）
「2021高雄眷村嘉年華」，活動首站從岡山醒村起跑，陸續由左營建業新村、鳳山黃埔新村，由北往南，活動將持續到今年1月16日，今年眷村嘉年華除了眷舍開放外，村民們也共同企畫了包括眷村童玩競賽、黃埔草地音樂會、眷村年味小市集、灌香腸醃臘肉體驗，獨屬於陸軍眷村的風華，充滿童趣與青年創意的嘉年華活動，鳳山眷村將帶大家體驗眷村慵懶但創新的風情。

▲今年眷村嘉年華除了眷舍開放外，村民們也共同企畫了包括眷村童玩競賽復刻魷魚遊戲的燃燒眷村童玩魂，邀請大家在全新的黃埔中軸跳房子、踢毽子丟沙包等眷村童玩。（圖／高市府文化局提供）
▲今年眷村嘉年華除了眷舍開放外，村民們也共同企畫了包括眷村童玩競賽復刻魷魚遊戲的燃燒眷村童玩魂，邀請大家在全新的黃埔中軸跳房子、踢毽子丟沙包等眷村童玩。（圖／高市府文化局提供）
無獨有偶前海軍明德訓練班的眷村文化節也以「犇向幸虎」為題，呼應今年眷村嘉年華「幸福」的主題，以及跨牛年迎虎年的寓意，特以「犇向幸虎」為主題在1月8、9日辦理「眷村文化節」系列活動，不僅邀集了黃埔住民的眷村年味小市集，更規劃眷村美食、彩繪、寫春聯、展覽與電影放映會等盛大眷味活動。

▲在黃埔中軸旁的草地，將在1月15、16日午後成為音樂會現場，邀請大家帶著自己的野餐墊一同體驗眷村慵懶但創新的風情。（圖／高市府文化局提供）
▲在黃埔中軸旁的草地，將在1月15、16日午後成為音樂會現場，邀請大家帶著自己的野餐墊一同體驗眷村慵懶但創新的風情。（圖／高市府文化局提供）
不僅如此，在1月15、16日午後黃埔中軸旁的草地將成為音樂會現場，邀請大家帶著自己的野餐墊和野餐提籃，享受由民歌、爵士藍調、抒情搖滾等各式樂聲組成的慵懶眷村午後時光外，16日閉幕當天更邀請大家一同匯聚黃埔中軸，用限定小虎提燈一同點亮黃埔迎接虎年到來，除了慶祝黃埔中軸的完工，更迎接高雄燈會的到來。

文化局長王文翠表示，高雄擁有珍貴的三軍眷村資源，鳳山、左營、岡山串成獨特的文化廊帶，尤其鳳山是我們以住代護政策的起點，青創HOUSE的推出也讓黃埔成了一個乘載著歷史記憶的青年聚落，期許透過眷村活化，讓高雄眷村不僅是文化資產場域，更是發展城市文創產業的重點區域。

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