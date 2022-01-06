高雄眷村嘉年華壓軸在黃埔 邀請大家一起「犇向幸虎」
高雄市是全台唯一擁有陸海空三軍眷村的城市，也是眷村保存面積最廣大的城市，在市長陳其邁上任後更讓以住代護政策在黃埔與青年政策結合青創HOUSE讓黃埔成為青年職人新聚落。文化局今年舉辦「2021高雄眷村嘉年華」，活動首站從岡山醒村起跑後，最終站將於1月8日在原日本海軍鳳山無線電信所(前海軍明德訓練班)和黃埔新村兩地熱鬧登場。
記者郭凱杰／高雄報導
2022-01-06 19:00:00
鳳山眷村是高雄眷村最早活化的區域，在時任文化局長的副市長史哲的擘畫下高市府自2014年推出「以住代護」政策，不僅保存並活化眷村，8年來新的眷村居民進駐，形成新的眷村文化樣貌。讓高雄眷村踏上一條與全國縣市都不同的活化道路，讓高雄眷村依然保存著「居住」的文化核心。
「2021高雄眷村嘉年華」，活動首站從岡山醒村起跑，陸續由左營建業新村、鳳山黃埔新村，由北往南，活動將持續到今年1月16日，今年眷村嘉年華除了眷舍開放外，村民們也共同企畫了包括眷村童玩競賽、黃埔草地音樂會、眷村年味小市集、灌香腸醃臘肉體驗，獨屬於陸軍眷村的風華，充滿童趣與青年創意的嘉年華活動，鳳山眷村將帶大家體驗眷村慵懶但創新的風情。
無獨有偶前海軍明德訓練班的眷村文化節也以「犇向幸虎」為題，呼應今年眷村嘉年華「幸福」的主題，以及跨牛年迎虎年的寓意，特以「犇向幸虎」為主題在1月8、9日辦理「眷村文化節」系列活動，不僅邀集了黃埔住民的眷村年味小市集，更規劃眷村美食、彩繪、寫春聯、展覽與電影放映會等盛大眷味活動。
不僅如此，在1月15、16日午後黃埔中軸旁的草地將成為音樂會現場，邀請大家帶著自己的野餐墊和野餐提籃，享受由民歌、爵士藍調、抒情搖滾等各式樂聲組成的慵懶眷村午後時光外，16日閉幕當天更邀請大家一同匯聚黃埔中軸，用限定小虎提燈一同點亮黃埔迎接虎年到來，除了慶祝黃埔中軸的完工，更迎接高雄燈會的到來。
文化局長王文翠表示，高雄擁有珍貴的三軍眷村資源，鳳山、左營、岡山串成獨特的文化廊帶，尤其鳳山是我們以住代護政策的起點，青創HOUSE的推出也讓黃埔成了一個乘載著歷史記憶的青年聚落，期許透過眷村活化，讓高雄眷村不僅是文化資產場域，更是發展城市文創產業的重點區域。