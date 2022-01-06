時代力量2022年選戰首波提名公布！北、東台灣5市共10人

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台北市的部分，時代力量在士林北投區提名前外交官、黨內國際部主任劉仕傑。2018年劉仕傑曾經代表社民黨投入士林北投區議員選戰，爾後在2020年加入時代力量，並擔任國際部主任一職至今；而大安文山區，實力也推派勤跑大安文山區的辦公室主任林泓泰參選。由於士林北投區與大安文山區，目前都有兩名「曾具有時代力量黨籍」的無黨籍市議員，也不免讓人多做聯想。
至於新北市的部分，時代力量提名了台北市議員林穎孟的前助理、新莊區主任吳香君投入選戰；板橋區則由2018年就代表時代力量參選、過去曾為柯文哲市府幕僚的彭盛韶參戰。桃園市則在八德、蘆竹及中壢等三區提出參選人，分別為前體育選手呂宇晟、蘆竹區執行長徐鈺雯，以及曾經在2016年協助華航空服員罷工事件，並於2020年投入中壢區立委選戰的林家瑋。
東台灣的部分，時代力量分別在宜蘭縣提出2名、花蓮縣1名參選人。羅東鎮提名立委邱顯智辦公室助理、宜蘭黨部執委楊坊翔；宜蘭市則是提名曾在2018年參選該區議員的學者林正芳。至於花蓮縣的部分，則由花蓮黨部主任陳慶元投入第三選區選戰。
而這10名由時代力量提名的參選人，也依序簽下「2022地方公職參選人共同公約」，允諾個人所提政見，絕不違背時力黨章，競選期間如有違法或影響時力聲譽之不當行為，經決策委員會決議，得隨時撤銷提名等。而在介紹結束後，10名參選人也從黨主席陳椒華手中接下戰袍，高喊「改變持續，與力同行」口號。