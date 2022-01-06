林瑞陽前妻怒了！再發8聲明「各自尊重」　網勸關掉留言

女星張庭與老公林瑞陽在中國經營微商事業有成，號稱身家1500億元台幣，熱愛炫富秀豪宅，近日卻因涉及傳銷被徹查，凍結26億元資金，目前兩人微博遭到噤聲，16日才會解禁，大批受害網友無處訴苦，竟跑到林瑞陽前妻曾哲貞的微博發洩，她不滿生活受到騷擾，（5）日二度喊話詳列8點聲明，希望「各自尊重」才是正確做人的基本原則。





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▲曾哲貞（右）育有兒子林禹（後）和女兒林靜（左），顏值都非常高。（圖／翻攝曾哲貞FB）

▲曾哲貞（右）和林瑞陽的兒子林禹（左），在台灣當演員表現不俗。（圖／翻攝曾哲貞FB）

溫柔婉約的曾哲貞，當年也是學生情人，為林瑞陽生下一子一女後，逐漸淡出螢光幕，卻被張庭介入婚姻，1998年簽字離婚，儘管張庭聲稱不是小三，但曾哲貞去年打破沉默，直指她就是第三者，歡迎女方來告，20年情愛糾纏難落幕。





不過這次林瑞陽夫婦跌落神壇，微博、抖音全遭消音，許多網友紛紛詢問她的看法，曾哲貞4日首度回應，大器表示不會在別人面臨困境時落井下石，依然有網友留言辱罵「小三的報應來了」、「傳銷算什麼困境」、「別裝好人了，你前夫面臨啥困境，幾十億資產，你這叫爛泥扶不上牆，別人幫你，你卻裝起了善人」。





▲曾哲貞發布8點聲明，希望網友能各自尊重，不要瘋狂留言騷擾。（圖／翻攝曾哲貞微博）

曾哲貞不堪騷擾，5日再度發表8點聲明，傾訴內心無奈，「從去年到現在社會已經夠亂了」、「媒體都喜歡放大標題」、「每個人都有每個人的想法與做法」、「我的微博不是你們發洩情緒的地方」、「從28號開始到現在你們已影響我的生活（半夜還在留言）」、「我始終保持中立的立場」、「對我的正負留言 我會發文我願接受你們的評論」、「請各自尊重才是正確做人的基本原則」。網友則勸她不如關掉微博評論功能，不要理會網友惡評，讓自己清靜一下。



