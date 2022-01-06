桃機群聚風暴延燒　蘇貞昌：目前還沒看出崩潰、破堤

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌表示，相比國際疫情嚴峻，台灣相對穩定，但仍不能掉以輕心，桃園在國門第一線，有疫情負擔，今天是特別來和前進指揮所指揮官王必勝和桃園市長鄭文燦視訊聯繫與打氣。
蘇貞昌指出，近期回國人數大增，在第一線的人員都是為了國人相聚，承擔高風險，國人應多肯定並給予支持與鼓勵，他也呼籲民眾把所有防疫規範做到位，不要成為破口，並提醒民眾盡快打疫苗，繼續做好防疫。
蘇貞昌也提到，雖然突然增加幾個本土個案，但都在疾管中心掌控下，立刻做出對應措施，「目前還沒看出崩潰、破堤」，希望國人在各方面一起努力。
被問及醫療量能，蘇貞昌特別感謝醫護人員，為國人健康照護把關，即使是過年假期間，也都做好準備，目前量能充足，病例有些微增加，但都還在可控的範圍，中央也已加強入境條件，要求各航空公司配合，希望不會過度增加醫療負擔，並重申國人應遵守防疫規範。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。