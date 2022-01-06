遭太魯閣事故家屬發「尋人啟事」 蘇貞昌：可能是個誤會
去年4月2日發生太魯閣事故，造成49人殞命、247人輕重傷，自救團隊「太魯閣的眼淚」日前發出對行政院長蘇貞昌的「尋人啟事」，控蘇避不見面。對此，蘇貞昌今（6）日回應「可能是誤會」，強調「我不是不見」，而是希望各方準備好，見面解決問題。
記者許若茵／台北報導
2022-01-06 13:44:44｜2022-01-06 13:48:50
0402太魯閣事故帶走了49條人命，247人輕重傷，罹難者家屬組成自救團體「太魯閣的眼淚」，日前發出「尋人啟事」，表示曾試圖跟蘇貞昌聯繫，想要與蘇面談，但蘇卻因公務繁忙拒絕見面，只能透過新聞媒體，看著蘇院長活躍出席許多活動。
今蘇貞昌視察中央流行疫情指揮中心時回應，「可能是個誤會」，表示悲劇發生後，政府負起責任，一直妥盡各方法照顧，包含緊盯相關照撫與台鐵改革，交通部長王國材與相關同仁都在進行各方面努力，也都有跟自己報告。
蘇貞昌說明，對於家屬要求見面，有請政委羅秉成聯絡了解各方面，面對問題一起理性討論，強調「我不是不見」，而是希望大家對各方面準備好，見面是為了解決問題，同仁也有做相關努力，「希望相關的人不要有誤會」。