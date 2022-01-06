內幕／換看板凸顯對手黑金　林靜儀拚勝選要衝高投票率

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從參選以來，林靜儀一直強調的就是要改變地方政治文化、終結黑金，自始即凸顯自己「溫柔堅定」、「新政治」的婦產科醫生特質，呼籲訴求改變跟期待的鄉親都能返鄉投票。
據了解，蔡英文已錄好電話拜票音檔，林陣營規劃在最後階段播送，讓中二選區的鄉親也感受到總統誠意；在選前之夜部分，林陣營除安排農武青演出外，也邀請蔡、賴、蘇、林佳龍等綠營要角站台，其他助講來賓還包括林靜儀後援會總會長蔡其昌、台灣基進黨主席陳奕齊、立法委員余天、前立委陳柏惟等人。
另外，目前在中二選區大街小巷上，林陣營也已陸續換上「終結黑金 贏回正義」的文字看板，再次凸顯林與對手形象與價值上的反差。
地方綠營人士說，綠營傳統基層組織已全力催票，選區內各議員把這場選舉當成自己在2022年選舉的前哨戰，就是盡最大力量動員，林靜儀勝選也是選區議員的勝利；而林靜儀也持續透過自己的強項社群網站，與台北的中央黨部配合，盼催出年輕人返鄉投票。該人士說，「國民黨最近一直在扭曲、斷章取義林靜儀過去的言論，也會有林的老友現身說法，告訴大家真正的林靜儀」。
林陣營幕僚也表示，現在地方掃街的反應都滿好的，在沙鹿更有民眾從100公尺外自家衝出來到巷口，大家都越來越勇於表態，為的就是力挺林靜儀背後象徵的自由價值。「現在就是繼續凸顯林靜儀的與對手的形象與價值不同，全力衝高投票率，力拚勝選」。