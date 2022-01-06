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封城又封口！西安疫情燒　當局禁負面新聞：會監控微信

▲西安已經封城約兩週，民眾的民生物資補給，多半仰賴官方配送。（圖／美聯社／達志影像）
▲西安已經封城約兩週，民眾的民生物資補給，多半仰賴官方配送。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-06 14:12:48

中國本土疫情延燒，6日通報新增132例本土確診，其中陝西省西安市占63例，河南省占64例。眼見西安疫情仍在持續，還因封城防疫影響，全城陷於癱瘓，也因此出現不少亂象。西安市當局面對批評防控疫情不力的輿論排山倒海而來，竟在微信發佈通知，聲稱所有微信群組受到監控，如果傳播負面新聞，就會立即封鎖群組。

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根據《自由亞洲電台》報導，西安居民5日凌晨在微信收到政府的「重要通知」，通告從4日零點開始，群裡不允許發布各種疫情期間的小道消息、馬路新聞、小程序、連結、疫情影片，「尤其是負面新聞」。通告還警告，微信團隊的後台在監控著所有微信群組，如有負面新聞傳播，就會立即封鎖群組。

西安居民封小偉表示，現在不准在微信發布與疫情有關的影片和負面新聞，非歌功頌德的內容，一率封殺，「現在要你禁言了，所有關於疫情的負面消息都不讓說」，另一名居民馬女士表示，雖然政府封口，但是封不住民眾的雙眼，「現在政府做什麼一目瞭然，疫情期間還這樣對待人，有病不讓就醫，生孩子不讓生，誰不著急啊。這不是人住的地方」。

一名西安居民表示，面對連日來有民眾求助叫罵，西安當局試圖扭轉輿論指責的方向。安排防疫人員向居民派發飲料和食物，但要求其在鏡頭前公開「感謝政府」。

西安為中國這波本土疫情焦點，為了控疫祭出封城措施，卻也因此爆出不少亂象，讓西安居民不斷在網路上投訴封城措施給民眾造成的傷害。其中包括西安一碼通故障，核酸檢測應急平台因為流量過大而無法登錄等事件，還有民眾揭露，一名孕婦腹痛求醫，院方卻以核酸檢測證明逾期為由拒收，讓該名孕婦苦等，直到孕婦大出血才放行，最終8個月大的胎兒流產。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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