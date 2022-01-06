台股收盤跌逾130點、收在18367點 疫情概念股強勢漲
台北股市今（6）日開低走更低，開盤跌104.24點，加權股價指數以18395.72點開出，盤中最高僅來到18427點，最低來到18253點。終場跌132點，收在18367點，跌幅0.7%，成交金額僅新台幣2926億元。權值股台積電今日回檔，跌6元，收在644元，跌幅0.9%。
記者許家禎/台北報導
2022-01-06 14:05:26｜2022-01-06 14:08:05
其他晶圓代工如世界先進、力積電跌逾1%。股王矽力持續拉回、慘跌停，收在4430元。另外，聯發科跌幅頗重，跌3.4%，收在1135元。大立光跌0.9%，來到2585元。至於鴻海跌逾1%，其他宏碁、南亞科、友達、群創、國巨、旺宏、日月光跌1到2%。
本土疫情持續延燒，疫情概念股夯，毛寶飆漲停，恆大漲2.5%、亞諾法漲3%以上，盛弘漲逾1%，美德醫漲超過2%，康那香漲4%。另外，興櫃股國鼎生技新冠肺炎口服藥Antroquinonol二期臨床試驗解盲成功，使今日國鼎股價狂飆，早盤一度狂飆到237元，漲幅超過67 %，觸動熔斷機制暫停交易。至於航運股中，長榮今日在貨櫃三雄中獨強，終場漲逾1%。