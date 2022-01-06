NBA／新低！命中率不到2成 柯瑞不擔心：感覺很好
勇士一哥Stephen Curry(柯瑞)近日表現低迷，根據美國媒體《ESPN Stats & Info》統計，過去2戰共41投僅8中，命中率不到20%，創下個人最差，不過隊友和教練Steve Kerr都不擔心，Curry自己也說，「感覺很好」。
記者鍾東穎/綜合報導
2022-01-06 14:26:13
Curry前陣子才打破紀錄，成為史上投進最多三分球的男人，可剛踏進2022年卻突然熄火，3日出戰熱火只拿到9分，創本季新低分，今日對上獨行俠也只有14分，兩場各投進1顆三分球實在罕見。
根據統計Curry過去2場比賽41次投籃僅8次投進，命中率只有19.5%，這是他生涯連續2場比賽最低(場均20次投籃)，包含季後賽在內。
賽後談起手感低迷，Curry表示今晚所有投籃感覺都很好，只是沒有命中，「球投不進，但只要繼續堅持投下去，球會投進的。」
勇士隊友Draymond Green相信Curry，「不用擔心，可能很快就有14投10中，所以一切都很好。」主帥Steve Kerr(科爾)則說，「大家都把責任丟都給他，今晚有些壓力被壓垮，但我想他很快會擺脫困境，我不擔心。」