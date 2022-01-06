嚇壞周湯豪！丟丟妹直播月收破千萬　霸氣再捐400萬年菜

超人氣直播主「丟丟妹」（李明珊），以直爽豪邁的賣貨作風，累積超高人氣，在臉書近97萬人追蹤。最近她邀請男神周湯豪合體直播銷售新專輯，搶先翻閱96頁精彩寫真，周湯豪以破台語模仿她賣貨，兩人互動逗趣，累計123萬人線上觀看，結果300張唱片被秒殺，最後不斷加碼，10分鐘賣掉1,500張CD，總收入52萬，讓周湯豪開心地說：「下次找比莉姊來玩，妳們聲音都很有磁性。」





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▲丟丟妹繼承父業，賣海鮮賣得嚇嚇叫。（圖／丟丟妹提供）

歲未年終，今年荷包賺滿滿的丟丟妹，特別回饋弱勢族群，大方贈送每份1,999元的年菜組合作公益，內容有豐富的佛跳牆、烏骨雞、干貝、獅子頭等等，將近2,000份年菜在土城現場發送，霸氣送出價值近400萬元的美食，擠進4,000人排隊領取，現場排起長長人龍， 花了2小時才發完。丟丟妹說，感恩粉絲一整年的支持，粉絲團即將破百萬，特別拋磚引玉獻愛心，讓大家過年期間都能吃到豐富年菜。





▲丟丟妹在土城直營點贈送每份價值1,999元年菜，共捐出總價值近400萬元的年菜。（圖／丟丟妹提供）

▲丟丟妹發送的年菜，內含老湯燉烏骨雞、佛跳牆、味珍香米糕、 獅子頭白菜滷、筍乾蹄膀等等，每份價值1,999元。（圖／丟丟妹提供）

人氣超高的丟丟妹，請來周湯豪、澎恰恰、郭子乾、孫協志、網紅鳳梨、娘娘來站台賣海鮮、製造有趣話題，網路聲量更穩居第一，月營業額破千萬，堪稱台灣水產直播界的天后，許多綜藝、戲劇也發出合作邀約，她坦言迎接虎年心中有新夢想，就是朝綜藝主持人之路邁進。





丟丟妹說，想主持電視節目，是從小的夢想，最近也有人找她洽談，一切都在規劃中。向來個性認真的她，凡事親力親為，未來等內部團隊更加成熟運作時，將努力空出時間實現夢想。她直率地說，期許自己往電視主持夢前進，要從直播天后跨行電視圈，憑著實力跟超高人氣，希望有機會能「敲響金鐘」。



