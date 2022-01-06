運動巷仔內／禁賽後飆絕殺三分　Porter盡顯雙面刃特性

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本場比賽其實就是Porter整個生涯目前為止的一個縮影(不過才三個賽季)，他脾氣乖張、但卻又擁有傲人天賦。很多球隊願意為他賭一把，他卻又不斷的讓人失望。
這些行為不是一次、兩次，Porter大學時期就因為持槍駕駛，而錯過了季前訓練營，由於自己場下的行為而影響到場上的表現，甚至是後續選秀的評價。
在騎士時期，因為自己的置物櫃被分配給Taurean Prince，就大鬧更衣室，即使球隊總管出面，也無法控制助自己的情緒，讓那支給了他很多機會的前東家，最終只好將其給掃地出門。
願意在一個賽季後就把自己的首輪新秀給交易出去的NBA隊伍可不是太多，Porter的行為超出了球隊的底線。這是心智不成熟的一種表現，他根本不知道自己在做什麼。
John Lucas，一個曾經有機會成為火箭主帥的人選。這位在聯盟中有名的助教，時常扮演球員的心靈導師，擅長開發球員潛力，不僅是在球技上給予指導，在他們的生活中也給予很多幫助。
火箭願意在Porter身上賭一把，很大的原因也是因為Lucas，相信後者能將他矯正回正途。結果前幾天被Lucas指責在場上不夠努力後，Porter直接憤而驅車離場。
在禁賽一場比賽後，Porter此役對巫師鐵了整場，但主帥Stephen Silas在讀秒階段直接安排了所有人沉退、讓他單打決定勝負的戰術。而KPJ最終也把這一球投進，鎖定勝局。
但是在NBA裡，你是無法只靠偶一為之的絕殺球獲得合約的。在球隊有5人得分上雙、自己又非球隊老大的情況下，實際上是不該出現13投3中的那種命中率的。不過Porter也繳出了8助攻7籃板和4抄截，這樣的矛盾性在其身上不斷顯現出來。
奧本山事件的主角——Metta Sandiford-在之前受訪時表示，年輕時公牛總管Jerry Krause和溜馬總管Donnie Walsh都曾想把留在隊裡，時任公牛主帥Bill Cartwright更是直截了當的和他說：「聽著，你只有一次機會，我親自來祈求你別再搞事情了，我想你留在球隊。」
但他沒有聽勸。情緒問題環繞著Artest整個生涯，甚至在湖人時期，他都因為做了肘擊James Harden的蠢事，而導致人們剛對他幫助球隊奪冠的好感因此煙消雲散。
回顧那些往事，Artest認為自己當時還太年輕了，沒有做好在NBA打球的準備，那可不僅僅只是在場上面對的巨大壓力而以。場下你也必須迅速長大，不能在被幼稚的行為絆住，因為沒有人會等你。
如果沒有奧本山的那次衝突，那支溜馬有機會來衝擊冠軍，但事實卻是該隊在那件事發生後迅速土崩瓦解，並且至今再也沒有達到那個高度了。細看Artest的生涯，你會發現很多超級球星如：Kobe、LeBron James、Paul Pierce、甚至是傳奇等級的Michael Jordan和Larry Bird，都給予他很高的評價。
然而Artest個人生涯大部分的榮譽都集中在25歲之前，他因為一些破事錯過了成長為一名球星的機會。如今Porter正在經歷一樣的過程，看著前輩們走過的路，他應該要明白有些事情不能重來。
在NBA裡，一切都很快速，他已經打了第三個賽季了，給外界的印象差不多都會在此時定型。如果他繼續聲名狼藉，恐怕最後最受傷的會是自己。