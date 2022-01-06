境外個案激增！指揮中心擴大醫療量能　4縣市配合應變

陳時中表示，全國專責病房及負壓隔離病房調整收治病人條件，專責病房僅收治疑似或確診COVID-19病人；負壓隔離病室則以收治疑似或確診COVID-19及其他空氣傳染之法定傳染病病人為原則，清空非必要(如非空氣傳染防護隔離治療)入住於負壓隔離病房的病人
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第四是要求專責病房收治疑似或確診COVID-19病人應以一人一室為原則(家人、同住者、同行者等如均為確診個案且知情同意，得兩人一室)，並有適當動線規劃，分流分艙安置住院病人；落實固定照護團隊與服務區塊化，避免人員頻繁輪替或跨單位工作；配置適當且固定之工作人員(含清潔人員、傳送人員及照顧服務員等)，以防範院內感染傳播風險。
指揮中心呼籲，醫療機構落實感染管制、強化門禁管制及工作人員健康監測、加強員工使用適當個人防護裝備，以預防並降低醫院群聚感染風險。由於Omicron新型變異株可能造成突破性感染，降低疫苗之保護力，指揮中心籲請可接種追加劑疫苗之醫院工作人員儘速接種追加劑疫苗，以確保人員健康安全。指揮中心將持續監測國內外疫情發展，確實掌握病床數及相關醫療資源分配，滾動修正相關應變策略，完善醫療照護體系，確保醫療量能充足以因應疫情。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。