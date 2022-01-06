東南亞料理夯！高苑科大舉辦多元美食文化嘉年華

《四方報》報導，東南亞料理香味十足，是許多饕客心中的最愛。為了推廣文化交流，且高苑科大觀光事業管理系執行教育部大學社會責任（USR）計畫多年，日前針對地區移工與國際學生的飲食文化，開辦了三場多元文化美食工作坊。活動中運用岡山區、路竹區等在地食材，例如羊肉、豆瓣醬、蜂蜜與番茄等，結合柬埔寨、印尼與越南等東南亞國家的食材與料理方式，串聯多元文化的美食地圖，並將工作坊學習成果呈現，舉辦「多元美食文化嘉年華」，邀請師生與社區民眾一起同樂。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-06 17:51:00
高苑科大校長趙必孝博士表示，高苑科大執行教育部大學社會責任計畫多年，成效良好，該計畫更是針對東南亞移工與國際學生為主，以另一種社會面向，投入高苑科大師生的專業能力，強化學生專業素養與文化薰陶，培養高苑科大國際學生更多元與寬廣的學習體驗。
這次舉辦的多元美食文化嘉年華由觀光系師生、以及在地新住民共同準備十八道創意料理，結合岡山與路竹在地食材與東南亞特有的香料、香茅、椰奶等。他們運用工作坊所學的創意料理食譜，設計出文化多元、食材多重以及味蕾多層次的舌尖上的饗宴，並由台灣、柬埔寨、越南以及印尼的學生穿著各國的國服，包括台灣的「旗袍」、越南的「奧黛」、印尼的「巴迪克」以及柬埔寨的「三寶」，結合柬埔寨同學的傳統舞蹈、越南與印尼同學的優美歌聲，讓嘉年華增添濃濃異國風采與風味。期待透過本次活動，更加活化民間的文化交流。