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高雄人逛起來！新光三越首間Outlet「SKM Park」1/26開幕

▲新光三越首間Outlet，SKM park高雄1/26開幕！設有超過20家備有舒適戶外座位區的餐廳和咖啡廳。（圖／新光三越提供）
▲新光三越首間Outlet，SKM park高雄1/26開幕！設有超過20家備有舒適戶外座位區的餐廳和咖啡廳。（圖／新光三越提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-06 16:34:25

眾所矚目的新光三越首間Outlet「SKM Park」，總算鬆口將於1/26 soft opening試營運！趕在農曆年節前，讓大家可以返鄉血拚或走春朝聖。佔地達8700平方米，預計進駐超過200家店舖，祭出國際精品全年平均3～65折的優惠折扣，擁有30多個餐飲品牌的大型美食廣場、超過20家備有舒適戶外座位區的餐廳和咖啡廳，及10個影廳規模的影城可看電影，高雄捷運就能直達。戶外區域以大地色系美式建築風格呈現，設置穿梭於露天購物街道的樂園電車愜意遊逛，彷彿在南台灣打造風光明媚的加州生活，讓人相當期待。

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▲約有3個台北101大的SKM park，挑戰全台最大Outlet。（圖／新光三越提供）
▲約有3個台北101大的SKM Park，挑戰全台最大Outlet。（圖／新光三越提供）
全年優惠折扣平均3～65折的國際精品

定位國際級生活複合式Lifestyle Outlets的SKM Park，全區規劃超過200家店舖，包括全年優惠折扣平均3～65折的國際精品，集合流行品牌。

▲SKM park為半露天購物樂園。（圖／新光三越提供）
▲SKM Park為半露天購物樂園。（圖／新光三越提供）
超過20家備有舒適戶外座位區的餐廳和咖啡廳

SKM Park戶外區域以大地色系美式建築風格呈現，擁有30多個餐飲品牌的大型美食廣場、超過20家備有舒適戶外座位區的餐廳和咖啡廳。

▲SKM Park擁有超過20家，備有舒適戶外座位區的餐廳和咖啡廳。（圖／翻攝自SKM Park FB）
▲SKM Park擁有超過20家，備有舒適戶外座位區的餐廳和咖啡廳。（圖／翻攝自SKM Park FB）
擁有10個影廳的影城

結合大量的環境綠化、噴泉造景，提供娛樂設施和多元生活主題場館，包括擁有10個影廳的影城。

▲SKM Park佔地達8,700平方米，進駐超過200間店舖。（圖／翻攝自SKM Park FB）
▲SKM Park佔地達8,700平方米，進駐超過200間店舖。（圖／翻攝自SKM Park FB）
全台唯一戶外卡丁車賽道和遊樂園

SKM Park還提供前身高雄草衙道購物中心，會員優先預約轉卡；鈴鹿賽道樂園也已推出「虎哩笑嗨嗨」新春檔期優惠活動。

▲設置穿梭於露天購物街道的樂園電車愜意遊逛。（圖／新光三越提供）
▲新光三越與擁有超過20年開發頂尖Outlets經驗的TOC Consulting Limited (TOC) 國際團隊，共同合作打造SKM Park。（圖／新光三越提供）
多元運動場館與室內兒童遊樂場

逾3千平方米的健身中心、保齡球場、棒壘球打擊場，室內兒童遊樂場及生活書店、寵物店、烹飪教室、美髮沙龍與美體護膚中心等。並規劃有叮叮車接駁，提供衣服修改與乾洗、包裹運送等貼心服務。

日前粉專總算鬆口，將於1/26相約SKM Park見證全新型態的轉變。《NOＷnews今日新聞》聯繫官方，僅低調表示「目前預計1月下旬開幕」。

SKM Park

地址：高雄市前鎮區中安路1-1號

交通：緊鄰捷運草衙站2號出口，高鐵左營站可轉乘捷運抵達，距高雄航空站2.5公里（約搭乘捷運1站的距離）及國道一號三國通道出口旁

停車位：汽車1,100個、機車1,200個

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