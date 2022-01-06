高雄人逛起來！新光三越首間Outlet「SKM Park」1/26開幕
眾所矚目的新光三越首間Outlet「SKM Park」，總算鬆口將於1/26 soft opening試營運！趕在農曆年節前，讓大家可以返鄉血拚或走春朝聖。佔地達8700平方米，預計進駐超過200家店舖，祭出國際精品全年平均3～65折的優惠折扣，擁有30多個餐飲品牌的大型美食廣場、超過20家備有舒適戶外座位區的餐廳和咖啡廳，及10個影廳規模的影城可看電影，高雄捷運就能直達。戶外區域以大地色系美式建築風格呈現，設置穿梭於露天購物街道的樂園電車愜意遊逛，彷彿在南台灣打造風光明媚的加州生活，讓人相當期待。
記者蕭涵云/台北報導
2022-01-06 16:34:25
全年優惠折扣平均3～65折的國際精品
定位國際級生活複合式Lifestyle Outlets的SKM Park，全區規劃超過200家店舖，包括全年優惠折扣平均3～65折的國際精品，集合流行品牌。
超過20家備有舒適戶外座位區的餐廳和咖啡廳
SKM Park戶外區域以大地色系美式建築風格呈現，擁有30多個餐飲品牌的大型美食廣場、超過20家備有舒適戶外座位區的餐廳和咖啡廳。
擁有10個影廳的影城
結合大量的環境綠化、噴泉造景，提供娛樂設施和多元生活主題場館，包括擁有10個影廳的影城。
全台唯一戶外卡丁車賽道和遊樂園
SKM Park還提供前身高雄草衙道購物中心，會員優先預約轉卡；鈴鹿賽道樂園也已推出「虎哩笑嗨嗨」新春檔期優惠活動。
多元運動場館與室內兒童遊樂場
逾3千平方米的健身中心、保齡球場、棒壘球打擊場，室內兒童遊樂場及生活書店、寵物店、烹飪教室、美髮沙龍與美體護膚中心等。並規劃有叮叮車接駁，提供衣服修改與乾洗、包裹運送等貼心服務。
日前粉專總算鬆口，將於1/26相約SKM Park見證全新型態的轉變。《NOＷnews今日新聞》聯繫官方，僅低調表示「目前預計1月下旬開幕」。
SKM Park
地址：高雄市前鎮區中安路1-1號
交通：緊鄰捷運草衙站2號出口，高鐵左營站可轉乘捷運抵達，距高雄航空站2.5公里（約搭乘捷運1站的距離）及國道一號三國通道出口旁
停車位：汽車1,100個、機車1,200個