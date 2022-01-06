COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

內幕／最後衝刺　藍狂打9000通電話、顏陣營不辦傳統造勢

▲中二立委補選最後衝刺，國民黨候選人顏寬恒持續車隊掃街拜票。（圖／資料照片）
▲中二立委補選最後衝刺，國民黨候選人顏寬恒持續車隊掃街拜票。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-01-06 14:43:30

台中第二選區立委補選9日即將投票，藍綠呈現膠著態勢，據了解，國民黨立委補選候選人顏寬恒陣營始終定調將選戰拉回在地認同，也刻意淡化政黨色彩，不希望升級至藍綠對決，而在最後的選前衝刺，除了繼續掃街拜票，打在地牌外，預計也會舉辦有別於傳統造勢的選前之夜，盼把舞台留給選民；黨主席朱立倫、黨籍立委也不再會去中二站台，避免激化對立。

我是廣告 請繼續往下閱讀
顏家長期在台中第二選區經營，有厚實的組織以及人脈，不過2020年顏寬恒卻敗給突然竄出、代表台灣基進黨參選的陳柏惟，陳擔任立委不到一年，又被罷免，顏寬恒此次捲土重來，有不能輸的壓力。

據藍營輔選人士評估，此次選情十分膠著，在沙鹿和霧峰區，顏的支持度比較穩固，而藍大於綠的大肚區、龍井區，顏也有一定的優勢，最後決戰的關鍵，可能就是年輕族群、外來人口較多的烏日區。

顏寬恒在此場戰役中，始終都希望拉回在地的主軸，強打服務、會做事，喚起選民對於顏家長期服務在地的記憶，與對手、民進黨立委補選候選人林靜儀的空降有所區隔，不過，民進黨猛打顏家佔用國有地、違建等議題，的確有造成對選情的影響。

在投票日前的最後幾天，顏寬恒持續安排車隊掃街，台中市議會副議長顏莉敏也在今日召開記者會強調捷運正英設站是專業考量，拒絕政治操作，回應近日被綠營攻擊正英站設站是因離顏家的豪宅近，替顏寬恒反擊綠營質疑。

據了解，最後衝刺階段，國民黨中央也組成「催票電話小組」，狂打9000通電話給中二選區的親友們懇託、拉票，力拚選前加大輔選動員力道。

顏家則將採取軟性、在地、親子等溫馨調性，或是說明政策的方式，跟民眾接觸，不會舉辦傳統的造勢或是選前之夜，黨主席朱立倫、國民黨立委也不會再到中二選區拉票，避免引發政黨對決，激化選情，顏陣營則會力邀在地的台中立委江啟臣或台中市長盧秀燕站台。

而選前之夜也會走中型的在地晚會形式，盼把時間跟舞台都留給中二選民。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
你預期你今年的年終獎金約幾個月？

你預期你今年的年終獎金約幾個月？

繼續作答
即時
推薦閱讀