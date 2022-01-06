內幕／最後衝刺　藍狂打9000通電話、顏陣營不辦傳統造勢

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據藍營輔選人士評估，此次選情十分膠著，在沙鹿和霧峰區，顏的支持度比較穩固，而藍大於綠的大肚區、龍井區，顏也有一定的優勢，最後決戰的關鍵，可能就是年輕族群、外來人口較多的烏日區。
顏寬恒在此場戰役中，始終都希望拉回在地的主軸，強打服務、會做事，喚起選民對於顏家長期服務在地的記憶，與對手、民進黨立委補選候選人林靜儀的空降有所區隔，不過，民進黨猛打顏家佔用國有地、違建等議題，的確有造成對選情的影響。
在投票日前的最後幾天，顏寬恒持續安排車隊掃街，台中市議會副議長顏莉敏也在今日召開記者會強調捷運正英設站是專業考量，拒絕政治操作，回應近日被綠營攻擊正英站設站是因離顏家的豪宅近，替顏寬恒反擊綠營質疑。
據了解，最後衝刺階段，國民黨中央也組成「催票電話小組」，狂打9000通電話給中二選區的親友們懇託、拉票，力拚選前加大輔選動員力道。
顏家則將採取軟性、在地、親子等溫馨調性，或是說明政策的方式，跟民眾接觸，不會舉辦傳統的造勢或是選前之夜，黨主席朱立倫、國民黨立委也不會再到中二選區拉票，避免引發政黨對決，激化選情，顏陣營則會力邀在地的台中立委江啟臣或台中市長盧秀燕站台。
而選前之夜也會走中型的在地晚會形式，盼把時間跟舞台都留給中二選民。