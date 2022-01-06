封城亂象！父遭踢皮球枉死　西安女慟：在絕望煎熬中過世

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女子在貼文中表示，父親是在1月2號午飯後突發心絞痛，由於西安疫情特殊情況，很多醫院停止接診，打了120卻一直無法接通，好不容易打通後又被告知救護車安排需要時間，具體要等多久，他們也給不了答覆；女子嘗試撥打110，電話那頭卻回覆說這事不屬於他們管。
無奈之下，女子只得趕快想辦法申請車輛外出證明（疫情期間一般車輛不能隨便上路），要自己將父親送醫，先去了離家最近的高新國際醫學中心，去之前也打過電話，對方明確表示可以接收，但2點到醫院後，保安卻以女子一家來自中風險地區為由，一直不肯接診。女子打遍所有可以求助的熱線電話，卻都沒有回音，不得不上街攔警車，希望警力介入，但警察的說法也是：不屬於他們管。
一直找不到接診的醫院，後來高新國際醫學中心請他們去聯繫521醫院和第三人民醫院，前者回覆只接收發燒門診，第三人民醫院則明確表示不接收，接下來聯絡、投奔的所有醫院也都是類似的回應，最後還是靠網友給她提供了88335088高新醫院的電話，由護士接通並問明情況後，讓值班醫生跟她聯繫。
女子心痛表示，當時已經晚上10點11分了，距離父親心絞痛發作，整整過去了8個多小時，她無法想像父親是在怎樣的絕望與煎熬中，渡過了他人生的最後幾個小時。後來，父親又被安排由高新國際醫學中心接收，但由於耽誤時間太久了，只好直接動手術了，而且因為疫情，女子所在的小區有確診病例，導致她就算有連續3天24小時的核酸陰性報告也無法進入醫院。
經過協調後，由女子的媽媽隻身進醫院陪伴父親手術，豈料20分鐘後，醫生打來電話說：「耽誤太久，如果2個小時內使用溶栓的藥物就可以救治，但現在太晚了，基本沒有希望了」，讓女子當場傻眼，電話那頭還不斷傳來母親的哭泣聲。
即使父親已經快不行了，但當女子去醫院門口向值班人員要求進去時，依然遭到拒絕；女子哭著說父親病危、自己核酸陰性也沒用。大約15分鐘後，醫生再次打來電話告知女子，搶救意義不大，要家屬「商量準備吧」。女子再次去門口告訴工作人員，依然得到不能進入的回覆，情緒崩潰的女子強行衝撞醫院大門，被保安攔下，好不容易等來1位工作人員說要打電話跟上級領導請示，過了10分鐘後才終於被「恩准」進院，但僅限她1人，此時時間又過去將近2小時：「但是我爸永遠等不到我了」，她只能眼看死去的父親被推出手術室，在空無一人的醫院走廊一遍遍哭喊著爸爸。
女子在文章最後打下：「後來我一直在想，如果當時我更加無理取鬧，更加撒潑打滾，醫院會不會早點接診，我爸會不會還有搶救回來的希望。在每個可以挽救卻沒有被挽救的環節裡，這些一個個的過失和不作為，足以讓我此後的人生自責愧疚到死。可是沒有如果，在1.3日那個冬季的夜裡，在我爸剛過完他61歲生日後的1個月，我永遠的失去了我的爸爸。」
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