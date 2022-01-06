萬華參香讚林昶佐　蔡英文：讓他留在立院支持我的政策

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蔡英文表示，這兩年大家都一起度過疫情，雖然今年5月萬華受到疫情衝擊，但感謝廣照宮這個香火鼎盛的地方宗教中心保庇萬華，讓大家平安度過這次疫情考驗。
蔡英文說，除了神明保庇，大家也很團結。今天再來也是希望疫情可以穩定，生活可以如常，不過現在國際疫情比較緊張，她也要提醒大家，還是要注意防疫，口罩要戴好、要常洗手，聽指揮中心的指示。
蔡英文表示，雖然疫情肆虐，但台灣經濟穩穩發展，領先很多國家，自己做總統還蠻有面子，國際社會對自己的肯定不是對個人，而是對全體國民的肯定。今天再來廣照宮跟大家見面，就是祈求神明繼續保庇，讓國家平安、大家健康、經濟繼續發展、社會穩定。
蔡英文說'，社會穩定方面，這段時間以來，大家感受到幾個罷免案很紛擾，除了要防疫、發展經濟，還要處理罷免案，雖然說民主社會有這樣的機制存在，但也要思考，當有人發動的時候，就要有義務站出來遏止不必要的罷免案。
蔡英文說，林昶佐自2016年開始做在地立委，他為在地做很多服務，連總統府都是他服務的對象，仔細聽他講就知道，他真的有在盡心盡力為地方服務，比如疫情期間他防疫紓困就900多件服務，這樣表現優異、親民的立委，要繼續讓他留在立法院。
蔡英文說，林昶佐不是只有照顧跟服務他的鄉親，他在國會問政、在立院表現也很好，他被公民評鑑為第一名立委，他對國防外交政策也很支持，「希望他繼續可以留在立法院支持我的政策」。
蔡英文表示，林昶佐也出名到外國，前一段時間美國民主峰會，他是亞州唯一的國會代表；他也為台灣發聲，接受媒體專訪更會帶他們在中正萬華四處走走，介紹台灣文化。
蔡英文說，這次林昶佐面臨罷免，希望大家像2年前選舉一樣支持自己與林昶佐。這禮拜要投票的罷免案，要投下不同意票，繼續支持林昶佐。