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放心查！許書豪上交帳號、密碼給太太　給足安全感

▲許書豪（右）推出新單曲《香香的》。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.01.06）
▲許書豪（右）推出新單曲《香香的》。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.01.06）

記者吳雨婕/台北報導

2022-01-06 15:29:10｜2022-01-06 15:45:59

許書豪在去年底推出單曲《Touch Control》宣告回歸歌壇，緊接在今（6）日推出第二首新歌《香香的》，並同步舉辦記者會，宣布正式加盟華納音樂，已經登記結婚一年半的許書豪，與太太交往長達14年，特別分享維繫感情的方法。

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這次推出的新歌《香香的》，許書豪透露是想藉由歌曲傳達對過往戀情的懷念，他形容：「就像以前喜歡過人，一聞到某個香味，就會想到是以前這個人的味道，他的臉就會浮現在眼前。」他自爆，最無法容忍女生有口臭，還自豪表示自己身上沒有臭味，就連打完球後流汗也不臭。

▲許書豪推出新單曲《香香的》，並宣布加盟華納。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.01.06）
▲許書豪（右）推出新單曲《香香的》，並宣布加盟華納。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.01.06）
許書豪已經跟太太登記結婚一年半，實際上在一起14年，被問到老婆肚皮動靜，他開玩笑說：「我老婆昨天跟我說今天一定會被問到，要我轉達『你們這樣問我壓力很大！』」對於有沒有小孩，他透露順其自然，「一切都很自然，不刻意避孕，因為我也很忙，不會刻意求子。」

而最近演藝圈不平靜，王力宏、李靚蕾風波鬧得沸沸揚揚，許書豪表示老婆滿放心他的，「我社群媒體的帳號、密碼給她管，要看手機也可以，有時候爸媽會跟我說『要注意一下欸』，我會跟他們說『不會啦，放心。』」

▲許書豪補辦婚宴，席開40桌。（圖／玩轉音樂提供）
▲許書豪（左）已經登記結婚1年半。（圖／玩轉音樂提供）

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