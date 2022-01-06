交通車混搭釀桃機群聚8確診？前進指揮所工作進度曝

桃園機場爆發群聚案，累計共有7名清潔工、1名防疫計程車司機染疫，指揮中心5日成立前進指揮所，由王必勝擔任指揮官進行緊急應變措施，擴大匡列清潔公司高風險人員，並將接觸者送至集中檢疫所隔離，有關最新進度，指揮中心也在今（6）日記者會上由醫療應變組副組長羅一鈞進行說明。
編輯中心／綜合報導
2022-01-06 15:23:47
羅一鈞表示，清潔公司已將夜班93人送至集中檢疫所進行隔離，同公司其他員工，均在今明兩天，透過家用快篩進行篩檢、後天進行pcr篩檢，進行風險評估；防疫車隊部分，則是每三天做一次PCR、機場相關工作人員則是每週二、五都要進行篩檢，分別為快篩和PCR。
羅一鈞指出，清潔工最可能引發傳播點為接駁車的混搭，這部分王必勝執行長相當關注，所以也針對接駁的交通管理進行通令檢討，嚴格要求不可以混搭，也要落實實名制、座位這些安排。
至於歌友會的防疫管制措施，從昨天早上就開始陸續招回名單內成員，到剛剛已經採檢487位，結果還沒出來，但會盡量在今天完成。（編輯：林莞茜）
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