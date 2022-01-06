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越南政府端出新計劃　助越企參與RCEP提升戰鬥力

▲中、日、韓、澳洲、紐西蘭與東盟10國，於11月15日透過視訊會議簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。（圖／美聯社／達志影像）
▲中、日、韓、澳洲、紐西蘭與東盟10國，於11月15日透過視訊會議簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。（圖／美聯社／達志影像）

記者李澍/綜合報導

2022-01-06 15:41:06

據越媒報導，越南常務副總理範平明近日簽發第01/QĐ-TTg號決定，批准《區域全面經濟夥伴關係協定》的實施計劃，要協助越企及時掌握訊息、技術要求以及自貿協定成員國的進出口管理，為越企，尤其是中小微企業在國內外的經營、投資創造更便利的條件。

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RCEP元旦生效以來，越南政府上下積極對企業進行宣導，以提升企業對RCEP的認知與理解。此計劃旨在加強越南的貿易訊息提供網路，推動進出口和越南市場的訊息和預測，協助越企及時掌握相關訊息、技術要求、各自貿區成員國的進出口規則，進而為企業制訂規則、實施國內經營策略，亦為對外投資創造更好條件。

其中，該計劃特別注重中小微企業、合作社及農民的競爭力，並強調，要為計劃中受到嚴重影響的產業提供政策上的支持。

具體的作為包括，促成與RCEP成員國的貿易活動，提供越南商業資訊、提供企業深度培訓，研究與開發成員國市場。

在促成RCEP成員國貿易方面，將繼續完善招商引資政策與機制，吸引RCEP成員國對越南重點項目進行投資，並利用第四次工業革命的成果，解決部分越企在參與RCEP過程遭遇的困難。

在為企業展開培訓與研究成員國市場方面，越南政府將頒布扶持政策，協助越企進入全球價值鏈與供應鏈，對接RCEP成員國企業。

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