網拍女神見空姐閨密被求婚 「凍卵15顆」求家人安心
33歲的拐拐（許采晴）平時靠著控制飲食和積極運動來維持魔鬼般的身材，曾被票選為「2014年網友心中的10大網拍女神」冠軍的她，各式高難度服裝總能輕鬆駕馭。拐拐今（6）日出席公益活動支持臉部平權時，透露前陣子因為疫情關係，副業業績反大增3倍，而談到剛被求婚的閨密空姐Rita，笑說自己2個月前就已經接受凍卵手術。
記者侯家瑜/台北報導
2022-01-06 17:00:00
拐拐經營運動品牌副業長達3年，除了網路平台之外，在台北、高雄也有設櫃，今年還計畫擴大至台南，她透露前陣子因為疫情關係，讓開始嘗試居家運動的人激增，加上媽媽本身在高雄開海鮮餐廳，於是就趁著這一波商機推出健康餐盒，搭配運動衣推廣，讓想瘦身又沒時間備餐的人能成功遠離「疫情胖」，她開心表示在業績方面不僅沒有大減，相較去年估算下來，反而直接成長3倍。
從網拍模特兒出身的拐拐，對於身材有嚴格要求，平時一天只吃2餐，對於熱量也有特別控制，而疫情期間還因為與朋友聚餐的頻率降低，讓身高168的她從52公斤瘦到46公斤，到現在也沒有復胖。另外，事業有成的拐拐對於愛情仍有嚮往，聊起身旁閨密、千年一遇美女空姐Rita剛被求婚，她笑說自己還不急，一切順期自然，坦言自從創業後，就對具事業心的男生特別欣賞，不過拐拐也表示2個月前就已經凍好15顆卵子備用：「家人一直催我，不過這樣我也比較放心，能把專注力放在工作上。」
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