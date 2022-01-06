桃園市衛生局再公佈確診者最新足跡 到過忠貞市場、公園
桃園機場群聚案延燒，中央流行疫情指揮中心昨（5）晚再公布新增3名機場的女清潔員確診，其中2例住在桃園、1例住在新北。新北市衛生局稍早公布了確診者的最新活動足跡，桃園市衛生局也同時公布最新活動足跡，包括忠貞市場、成功公園、元生公園等地，曾出入相關場所的民眾，請進行自我健康監測。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 15:49:46
桃園市政府下午召開防疫記者會，指出桃園機場群聚案目前累計8名確診，其中7名為清潔人員、1名為防疫計程車司機，居住地為6例桃園、1例新北、1例基隆。桃園持續執行擴大匡列、擴大採檢，昨夜已完成新增3例的基本疫調，3個社區採檢站也擴大至5個社區採檢站。桃園市長鄭文燦強調，桃園持續以最快的速度、最有效的方法來追蹤每一個確診個案，接下來將持續向大家報告桃園的最新疫情動態。
而桃園市衛生局也公布確診者最新疫調的公共場所活動足跡，包括忠貞市場、成功公園、元生公園、金樺旅館等地，曾出入相關場所的民眾，請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應配戴醫用口罩盡速就近指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸。就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露、周遭其他人是否有類似症狀等資訊。（編輯：倪浩軒）
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