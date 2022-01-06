影／陸軍千坪「城鎮戰」訓場 掛上知名店家招牌仿真作戰
為求貼近戰場實況，國軍除耗費近10億購置實兵模擬接戰系統外，在全台北中南均有建置「假城鎮」訓場，而位在高雄步兵訓練指揮部後山有一處占地2178坪、26棟建物的城鎮戰訓場供官兵訓練，且為求真實，甚至掛上石二鍋、7-11、屈臣氏、玉山銀行等知名商家招牌。
記者呂炯昌／高雄報導
2022-01-06 16:22:29｜2022-01-06 16:29:03
共軍戰機、船艦近年頻侵擾台灣防空識別區，已嚴重影響區域和平穩定，為使國人了解國軍春節期間堅守崗位、落實戰備整備實況，陸軍司令部今 (6)日上午邀請媒體前往高雄步兵訓練指揮部採訪有關城鎮作戰訓練、實兵模擬接戰系統、運動科學等項目。
位於陸軍步兵訓練指揮部後山的假城鎮，占地約2178坪、2乘3的街道方形區，共有26棟建築物供官兵訓練，為一個標準「排戰鬥訓練」範圍。為求仿真，軍方特別將這些房舍的招牌、外觀打造成一般民眾在都會地區常見的店家，例如石二鍋、屈臣氏、星巴克、7-11、遠傳電信、刨冰店、全聯福利中心與玉山銀行等。
今天城鎮戰演練由586、333旅進訓部隊實施機步排精專訓練，包括制式武器射擊、小部隊戰鬥、城鎮戰及戰傷救護等專精科目；586旅、333旅各動員一個排，每個排兵力約30人兵力，各自配備1輛1輛CM33 八輪雲豹裝甲車、2輛CM34 30鏈砲八輪雲豹甲車，為建立仿真實戰場景，訓練全程採用實兵模擬接戰系統，透過戰裁傷損及各階段戰鬥演練紀錄，協助官兵訓後回顧與檢討。