陶朱隱園變公園？建商喊要限制參觀 專家打臉「恐違法」
號稱全台最貴的台北市信義區頂級豪宅「陶朱隱園」近期爆出爭議，原來該案於台北市政府核發的使用執照存根中，被註記「屋突層後續每年至少一次開放民眾參觀」，被外界譏為「陶朱公園」。對此，《蘋果新聞網》今（6）日報導開發商中華工程表示，未來將限制參觀者條件，且將設專門走道。但這說法卻引起外界質疑是公然違法，對此專家分析，若是有實質阻擋民眾參觀行為，確實有違法之嫌。
記者賴志昶／台北報導
2022-01-06 16:25:15｜2022-01-06 16:35:49
天時地利不動產顧問公司總經理張欣民表示，政府會允許建案有開放空間的容積獎勵，首先考量一定是建案基地大小，如果基地夠大，才會鼓勵建商將綠地或是中庭開放民眾使用；一般而言，建案會將住戶空間與開放民眾使用的空間做出區隔，有些管委會甚至為了不讓管理造成困擾，使用圍籬將開放空間圍起來，「但這事實上這就會變成違建，如果經過檢舉則需要拆除。」
而在陶朱隱園未來規劃中，有意僅開放部分民眾經專門走道上樓參觀，甚至限制部分職業族群入內，張欣民認為此舉若是有實質阻擾到民眾參觀，經檢舉還是會有違法的嫌疑。
住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，陶朱隱園依法能將這些開放空間自由使用，不管它是要蓋停機坪，甚或是公園，都合乎法律，但是不給人參觀或使用，就算是違反使用規定，經人檢舉後，恐怕面臨相關行政罰則。
徐佳馨分析，有開放空間的豪宅建案，要如何能讓民眾與住戶空間走道分開，又合乎對外開放的意義，這都需要妥善安排，相當挑戰建商建築規劃能力；同時，當物業在帶領民眾參觀時，如何不會影響到住戶安寧，這是未來此類型豪宅在物業管理上，要面臨的最大挑戰之一。