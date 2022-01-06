桃機染疫女歌友會打麻將密切接觸者採檢出爐 14人皆陰性
桃園機場群聚案延燒，中央流行疫情指揮中心昨（5）晚再公布新增3名機場的女清潔員確診，目前累計已達8人染疫。而確診者中，有一位案17239曾連續5天到金嗓歌友會與友人聚會，一起打麻將，引發外界擔憂。對此，桃園市政府今在防疫記者會上宣布，與案17239打麻將的密切接觸者匡列15人，目前14人的採檢結果出爐均為陰性，還有1人仍在採檢中。
編輯中心/綜合報導
2022-01-06 16:14:24
案17239在中壢金嗓歌友會兼差，不但連5天到歌友會報到，跨年夜更前去現場打麻將。桃園市政府表示，針對金嗓歌友會的會員已擴大匡列採檢，今日上午有537人完成採檢，而與案17239打麻將的密切接觸者匡列15人，目前14人的採檢結果出爐均為陰性，還有1人仍在採檢中。
針對金嗓歌友會舉辦大規模跨年晚會，桃園市衛生局表示，在人數方面沒有疑慮，因為中央疫情指揮中心去年11月2日就已取消集會人數限制。雖然現場沒有實施實聯制，但因為金嗓歌友會本來就是會員制，參加跨年會員的人都要事先報名，因此與會人員都能掌握。
桃園市政府強調為了安全起見，已往前回溯匡列於12月31日曾參加跨年餐會的8百餘人，目前完成造冊並進行採檢作業中。（編輯：倪浩軒）
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