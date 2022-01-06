還原與柯媽巧遇過程 顏寬恒：她不捨我是被欺負的小孩
台北市長柯文哲父母4日在沙鹿「巧遇」顏寬恒一事餘波蕩漾，顏寬恒今還原當日情形，指柯媽媽何瑞英討厭林靜儀，是基於「媽媽疼惜兒子」的心情，「她會替我不捨，像是一個被欺負的小孩，並沒有說支持我，網軍攻擊這樣的老人家，全國都在看，會被人家笑的啦」。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-06 16:44:34
顏寬恒今（6日）還原前天和柯文哲父母「巧遇」的過程，他表示當天在沙鹿市場掃街拜票，柯爸柯媽來到沙鹿的信仰中心玉皇殿拜拜，雙方巧遇後相談甚歡，決定中午一起用餐。
顏寬恒說，柯媽媽來寺廟拜拜，是一個老人家生活的日常，「她也不認識顏寬恒顏清標，只是說林靜儀無端指控他兒子、政治追殺、潑別人髒水的行為不被認可。媽媽疼惜兒子都是好事、都是正向的，網軍指責這樣一個老人家，一點道理都沒有。」
顏寬恒說，他和柯媽吃飯過程所有的討論內容，都圍繞在柯市長如何幫台北市民做建設、幫台北市府節省預算，「她的其他朋友有聽到沙鹿做什麼建設、如何變成人口增加的選區。人在做天在看，做事的人不孤單，我遭受攻擊、被潑政治髒水，她會替我不捨，像是一個被欺負的小孩。所有的話題都是這些。」